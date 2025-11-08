Σε μία ερημική δασώδη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας είδε μπροστά του ένας κυνηγός το κατεστραμμένο από φωτιά αυτοκίνητο και κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα οστά στο εσωτερικό του και για αυτό κάλεσε τις αρχές.

Στο πίσω κάθισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν ο,τι είχε απομείνει από τη σορό και ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα Αττικής με πλαστές πινακίδες που παραπέμπουν σε όχημα τής Κατερίνης κάνουν τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών να πιστεύουν πως έχουν να κάνουν με εγκληματική ενέργεια.

Πρώτο μέλημα των αστυνομικών είναι να ταυτοποιήσουν το θύμα. Ήδη έχουν ανασύρει φακέλους με άτομα, τα οποία έχουν εξαφανιστεί, αλλά πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία καθώς μόνο τις τελευταίες πέντε ημέρες έχει δηλωθεί η εξαφάνιση δεκατεσσάρων ατόμων, από τα οποία τα έντεκα έχουν εξαφανιστεί από Αττική και Βοιωτία, ενώ τα υπόλοιπα τρία από τη Βόρεια Ελλάδα.

Ενα ακόμη πρόβλημα για τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών είναι πως δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος. Μπορεί να έχει γίνει τις τελευταίες 48 ώρες αλλά μπορεί και παλαιότερα, καθώς το σημείο είναι απόμακρο και δεν έχουν εικόνα πότε πέρασε άνθρωπος από εκεί πριν το πρωί της Παρασκευής οπότε και βρήκε το όχημα ο κυνηγός.