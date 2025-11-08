Σε εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο και σε χωματόδρομο στα Σκούρτα Βοιωτίας, βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός μέσα στο καμένο αυτοκίνητο. Το ακόμη πιο φρικιαστικό στοιχείο της άγριας δολοφονίας είναι ότι το θύμα βρέθηκε δεμένο. Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν πως τόσο το αυτοκίνητο όσο και η σορός ήταν δύο ολόκληρες ημέρες στο σημείο, χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα πρόκειται για ένα οργανωμένο έγκλημα καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν πάρθηκε τυχαία. Ο ή οι δράστες επέλεξαν να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητο και να δέσουν μέσα σε αυτό τον άνδρα, στην συγκεκριμένη τοποθεσία την οποία δεν μπορεί να επισκεφθεί κάποιος εύκολα. Για αυτόν τον λόγο εντοπίστηκε και τυχαία από κυνηγό, 2 ημέρες μετά, αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μέχρι στιγμής η σορός του θύματος δεν έχει ταυτοποιηθεί. Τα μόνα στοιχεία που κρατούν στα χέρια τους οι αρχές είναι το ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Αυτή, φέρεται πως είναι μία ακόμη επιβεβαίωση για το ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού επικεντρώνονται σε έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής που εξαφανίστηκε από την Αθήνα το περασμένο διάστημα και είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης. Πρόκειται για έναν άνδρα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες δηλώσεις εξαφάνισης.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και στο σημείο έχει φτάσει κλιμάκιο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να βρουν ίχνη που θα βρουν ίχνη που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του νεκρού.