Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ανέλαβαν την διερεύνηση εγκληματικής ενέργειας με θύμα έναν άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε απανθρακωμένη στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απόγευμα της Παρασκευής κυνηγός είδε σε ερημική τοποθεσία ένα όχημα το οποίο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Προσέγγισε το σημείο και παρατήρησε ότι στο πίσω κάθισμα υπήρχε νεκρός ένας άνδρας. Έτσι ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές. Η πρώτη εντολή που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Διαπίστωσαν ότι ο νεκρός άνδρας έφερε εκτεταμένα εγκαύματα και ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Το όχημα είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα Αττικής, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας παραπέμπει σε αυτοκίνητο στην Κατερίνη.

Οι ερευνητές του ανθρωποκτονιών θέλουν να ταυτοποιήσουν το θύμα και από εκεί και πέρα να μάθουν ποιος τον ήθελε νεκρό.