Το «βυθισμένο» χωριό Κάλλιο στη λίμνη Μόρνου έχει πλέον αναδυθεί ολοκληρωτικά και οι νέες εικόνες που ήρθαν στο προσκήνιο εντυπωσιάζουν.

Στις νέες φωτογραφίες, διακρίνονται σπίτια, δρόμοι και περιουσίες πολιτών, που τις «θυσίασαν» για την ύδρευση της Αττικής, να έχουν αναδυθεί πλέον ολοκληρωτικά.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ διαψεύδει ότι η Αττική κινδυνεύει από λειψυδρία

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γιώργος Στεργίου, πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ διέψευσε ότι η Αττική βρίσκεται σε λειψυδρία και υποστήριξε ότι «η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό».

Σύμφωνα με τον κ. Στεργίου, η Αθήνα θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό για αρκετές δεκαετίες ακόμα, ενώ σε ό,τι αφορά τα άμεσα μέτρα από την ΕΥΔΑΠ, αυτήν την στιγμή προκρίνεται η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου, πριν αυτοί καταλήξουν στην λίμνη των Κρεμαστών.

Συνολικά στην Αττική, τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει κατά 63% τα τελευταία τρία χρόνια, εξαιτίας της παρατεταμένης άνυδρης περιόδου, που οδηγεί σε συνεχή υποχώρηση της στάθμης του νερού στους ταμιευτήρες που την τροφοδοτούν, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Μόρνου.

Το σχέδιο της ΕΥΔΑΠ

Πέραν της εκτροπής των δύο παραποτάμων του Αχελώου, η ΕΥΔΑΠ έθεσε ήδη σε λειτουργία δύο γεωτρήσεις στις παρυφές της Πάρνηθας και δρομολογείται, έπειτα από μελέτη, η αξιοποίηση και άλλων υπόγειων αποθεμάτων σε τοποθεσίες γειτονικές των καναλιών που μεταφέρουν νερό στην Αττική.

Όσον αφορά τις αφαλατώσεις, ο κ. Στεργίου τόνισε ότι πρόκειται για μια «ενεργοβόρα επεξεργασία» και άρα το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος. Οι αφαλατώσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ αν και στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, προτεραιότητα δίνεται στις γεωτρήσεις, καθώς και σε καίριες παρεμβάσεις σε παραποτάμους.