Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί της Σύμης λόγω λειψυδρίας με την δημοτική αρχή να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας τόνισε πως, αν και στο νησί λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης, η επάρκεια νερού δεν θεωρείται δεδομένη, ιδίως ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

«Φέτος είναι ο πιο βαρύς χειμώνας. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε τον Μαραθώνα, δεν έχουμε το φράγμα να κρατήσει τα νερά. Είναι έργα τα οποία κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να δρομολογήσει. Έχουμε βέβαια τις αφαλατώσεις που είναι λύση, αλλά δεν είναι η λύση, γιατί το κόστος παραγωγής του νερού είναι τεράστιο.» δήλωσε ο κ. Παπακαλοδούκας.

«Εμείς παίρνουμε τη θάλασσα και την κάνουμε νερό. Οπότε βρέχει, δε βρέχει, εμείς από την θάλασσα θα πάρουμε νερό για να το κάνουμε πόσιμο. Το κόστος είναι τεράστιο, αλλά όχι μόνο το κόστος και η λειτουργία των μηχανημάτων έχουν τεράστιες φθορές. Έχουμε τρεις μονάδες αφαλάτωσης από το 2009» συμπλήρωσε.

«Πάλι καλά κρατάνε και όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν βγάλει «παλικάρια» και έχει έρθει η ανάπτυξη, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει ανάπτυξη. Η Σύμη δέχεται 831.000 χιλιάδες επισκέπτες τον χρόνο. Αυτές οι τρεις μηχανές παράγουν 2.500 κυβικά ημερησίως. Το θέμα είναι ότι πέρυσι αλλάξαμε τη μία, αλλά φέτος πρέπει να αλλάξουμε και τις άλλες δύο.

Γι αυτό το λόγο μπήκαμε σε έκτακτη ανάγκη, κυρίως γι αυτό το λόγο. Για να αλλάξουμε τις δυο μηχανές και να έχουμε καινούργια μηχανήματα με λιγότερα προβλήματα, με μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό που εργάζεται, στις αφαλατώσεις, αλλά και να έχουμε και το νερό έτσι ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες, αλλά και εμείς οι ίδιοι που μένουμε εδώ να έχουμε πόσιμο νερό.

Πηγή: EUROKINISSI

Η λύση του φράγματος ήταν πριν πολλά χρόνια. Παρενέβη η Αρχαιολογική Υπηρεσία (Νεοτέρων Μνημείων) τότε, όπως παρεμβαίνει καθημερινά σε όλες τις προσπάθειες που κάνει η Δημοτική αρχή, αλλά και όλοι οι πολίτες για να μείνουμε στον τόπο μας, για να κατοικήσουμε, να μείνουμε εδώ χειμώνα καλοκαίρι, για να αναπτυχθεί το νησί και σταμάτησε το έργο και δεν έγινε ποτέ.

Πρέπει λοιπόν να δρομολογηθεί. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι υπηρεσίες ότι κάποια έργα είναι απαραίτητα να γίνονται, είναι υποχρεωτικά να γίνονται» είπε ακόμη ο δήμαρχος του νησιού.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)