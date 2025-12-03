Δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 18 και 19 ετών συνέλαβαν τα ξημερώματα της Τετάρτης μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ύστερα από ληστεία σε βάρος νεαρών στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν δύο νεαρά άτομα στα βραχάκια της Ακρόπολης και με τη χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας 18χρονο σε κεφάλι και χέρι, αφαίρεσαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και διέφυγαν.

Ελληνική Αστυνομία

Τα θύματα της ληστείας κάλεσαν την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων εντόπισαν τους δύο δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως.

Στην κατοχή τους, μάλιστα, βρέθηκαν τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες.