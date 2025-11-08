Με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων άνοιξε σήμερα Σάββατο (8/11) το απόγευμα η αυλαία των αγωνιστικών εκδηλώσεων του 420υ Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Σχεδόν 76.000 δρομείς πραγματοποιούν ένα ταξίδι προς την Ιστορία! Εξ’ αυτών οι 24.000 θα είναι στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας την Κυριακή (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο πρώτος αγώνας εκκίνησε στις 17:00 από τη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, και ολοκληρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Λίγο αργότερα, στις 19:30, θα δοθεί η εκκίνηση για τον δεύτερο αγώνα, το 5χλμ. Universities Night Run, ο οποίος έχει την ίδια διαδρομή και τον ίδιο τερματισμό, προσφέροντας μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία στους συμμετέχοντες.

H διαδρομή και των δύο αγώνων είναι η εξής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Την ίδια ώρα η Τροχαία Αττικής έχει ανακοινώσει αναλυτικά τα σημεία όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και τις περιοχές όπου θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Την τελετή έναρξης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας άνοιξε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. Και αφού καλωσόρισε επισήμους και πλήθος κόσμου – μεταξύ αυτών και αρκετοί δρομείς που είχαν ταξιδέψει ως το Μαραθώνα από την Άπω Ανατολή – είπε στον χαιρετισμό της:

«Σας καλωσορίζω στον Ιερό Τύμβο του Μαραθώνα, στην εκδήλωση που, όπως κάθε χρόνο, σηματοδοτεί την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού. Μια εκδήλωση που η σημασία και το περιεχόμενό της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτό καθ’ αυτό το γεγονός του Μαραθώνιου Αγώνα της Αθήνας. Σε αυτόν τον Ιερό Χώρο, στον Τύμβο που φιλοξενεί τους πεσόντες στην ιστορικότερη μάχη της ανθρωπότητας, δεν σας καλούμε απλά για να αποτίσουμε φόρο τιμής.

Είμαστε εδώ για να ξαναθυμηθούμε και να επαναβεβαιώσουμε την πίστη μας και την αποφασιστικότητά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση όλων αυτών των αξιών ζωής, για τις οποίες αποφάσισαν να πολεμήσουν μέχρι τέλους, δίνοντας και τη ζωή τους οι συμπολίτες μας πριν από περισσότερο από 2.500 χρόνια.

«Εάν τους νικήσουμε, αυτοί έχουν πατρίδα να επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν, εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε». Αυτά ήταν τα λόγια του στρατηγού Μιλτιάδη λίγο πριν τη μάχη που έδωσε το έναυσμα για τη μάχη μέχρις εσχάτων για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Μια πατρίδα, όμως, που δεν σήμαινε απλά κάποια τετραγωνικά γης. Ήταν η πατρίδα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ήταν η πατρίδα της φιλοσοφίας και της αμφισβήτησης. Ήταν η πατρίδα της έρευνας και της δημιουργίας. Αυτή την πατρίδα υπερασπίστηκαν. Γι’ αυτή την πατρίδα νίκησαν, και το «νενικήκαμεν» του μαραθωνοδρόμου αφορούσε σε όλα αυτά.

Χάος στους δρόμους της Αθήνας

Η εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας είναι χαοτική. Τη στιγμή που οι δρομείς αγωνίζονται σε Καλλιρρόης, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, καθώς και σε Παγκράτι (κυρίως Φιλολάου και Υμηττού), Μετς και Νέο Κόσμο, παρατηρούνται ουρές οχημάτων εκατοντάδων μέτρων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς κέντρο. Κίνηση έχει στην Κατεχάκη καθώς επίσης και σε δρόμους του Παγκρατίου. Ταυτόχρονα καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω μέχρι τη Μεταμόρφωση.

