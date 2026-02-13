Με λόγια που προκάλεσαν έντονη συγκίνηση, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε ανοιχτά για τη μοναξιά, τα οικονομικά προβλήματα και την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας ότι σήμερα νιώθει πως δεν έχει «λόγο ύπαρξης», πέρα από μικρές στιγμές που της δίνουν δύναμη.

Μια φράση που αποτύπωσε τη συναισθηματική της κατάσταση

Η ηθοποιός, σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση, μίλησε για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή της, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή της, απάντησε πως δεν υπάρχει κανείς. Στη συνέχεια περιέγραψε το πώς βιώνει το παρόν, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν νιώθει να έχει λόγο ύπαρξης, πέρα από απλά πράγματα που της δίνουν χαρά, όπως η θάλασσα και το κολύμπι.

Η δήλωσή της συνδέθηκε άμεσα με τη μοναξιά και την οικονομική στενότητα που, όπως εξήγησε, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Η δύσκολη οικονομική πραγματικότητα

Η Μαρία Κωνσταντάρου αποκάλυψε ότι ζει με σύνταξη περίπου 785 ευρώ, τονίζοντας ότι αναγκάστηκε να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα και οικογενειακά κειμήλια για να καλύψει ανάγκες της καθημερινότητας.

Όπως ανέφερε, πλέον οι οικονομικές της επιλογές είναι περιορισμένες, ενώ εκφράζει έντονα την ανάγκη να εργαστεί ξανά ή να βρει έναν τρόπο να ενισχύσει το εισόδημά της.

Η επιθυμία να επιστρέψει στην τηλεόραση – και το όνειρο του «Εκατομμυριούχου»

Η ηθοποιός έχει καταθέσει αιτήσεις για συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων, ελπίζοντας να κερδίσει ένα μικρό χρηματικό ποσό που θα τη βοηθήσει οικονομικά, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Παράλληλα, η δημόσια παρέμβαση παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής αποτέλεσε μια συγκινητική στιγμή για την ίδια, δίνοντάς της ελπίδα ότι ίσως προκύψει κάποια ευκαιρία στο μέλλον.

Μια ζωή γεμάτη στιγμές – αλλά όχι σταθερή ευτυχία

Η ίδια περιγράφει τη ζωή ως μια διαδρομή με έντονες αλλά σύντομες στιγμές ευτυχίας και πόνου, τονίζοντας ότι σήμερα από τις μεγάλες αγάπες της – το θέατρο, τον έρωτα, τα ταξίδια και τη θάλασσα – μόνο η τελευταία παραμένει σταθερά παρούσα στη ζωή της.

Η εξομολόγηση που άνοιξε ξανά τη συζήτηση

Η δημόσια τοποθέτησή της επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις συνθήκες ζωής πολλών καλλιτεχνών μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν οικονομικές και επαγγελματικές δυσκολίες, παρά τη μακρόχρονη πορεία τους στον χώρο.

Η εξομολόγηση της Μαρίας Κωνσταντάρου δεν ήταν απλώς μια προσωπική δήλωση. Ήταν μια ωμή καταγραφή της πραγματικότητας που βιώνουν αρκετοί άνθρωποι μετά από δεκαετίες εργασίας, σε έναν χώρο όπου η αναγνώριση δεν συνοδεύεται πάντα από ασφάλεια.

Και ίσως αυτό που τελικά μένει είναι η ανάγκη για αξιοπρέπεια, συντροφικότητα και ουσιαστική στήριξη – όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά για όλους.

