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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στις Αχαρνές, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος, οδηγώντας στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος της οδού Νούση και στο ρεύμα προς το τελεφερίκ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

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Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Σημειώνεται ότι στο λεωφορείο επέβαιναν υπάλληλοι του καζίνο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.