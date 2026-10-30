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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μενίδι, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο ρέμα της Καναπίτσας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από επιχείρηση στην οποία έλαβαν μέρος οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με την ηλικία ή την ταυτότητά του, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε μέσα στο ρέμα.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.