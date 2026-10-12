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Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο του θύματος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διάπραξη του εγκλήματος.

Μαζί με τον γιο προσήχθη και ο 69χρονος ανιψιός της θανούσας, ο οποίος ειδοποίησε τηλεφωνικά την αστυνομία για το περιστατικό.

Ο 62χρονος γιος ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης στον χώρο.

Οι ισχυρισμοί του υπόπτου κρίθηκαν αναξιόπιστοι λόγω των αντιφάσεων που προέκυψαν κατά την κατάθεσή του στις αρχές.

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Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 89χρονη που εντοπίστηκε σήμερα (12/10/2026) νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε αγρίως, ενώ στην συνέχεια οι δράστες της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα από το Μενίδι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα, ενώ ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή φέρεται να της έφραξε το στόμα και στη συνέχεια με το άλλο του χέρι να την πίεσε στον λαιμό.

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Από την πρώτη στιγμή οι άντρες της ΕΛΑΣ που έσπευσαν στο σπίτι που έμενε η 89χρονη στο Μενίδι προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της.

Μαζί με τον 62χρονο έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε τηλεφωνικώς τις αστυνομικές αρχές.

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, να είναι σχεδόν τυφλός, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10/2026), στο σπίτι όπου μένει με τον γιο της, στο Μενίδι. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως έφυγε από τη ζωή κατά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Κατά τις 02:00 τα ξημερώματα, οι γείτονες άκουσαν τον γιο να ουρλιάζει «βοήθεια» ζητώντας μάλιστα να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις ξεκινώντας επιτόπου έρευνα.

Ο γιος της κατέθεσε πως δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους και αφού ακινητοποίησαν τον ίδιο, στη συνέχεια επιτέθηκαν στην μητέρα του. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της μοιραίας μονοκατοικίας, δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος παραβίασης.

Οι ισχυρισμοί του φέρεται να μην έπεισαν τους αστυνομικούς, καθώς κατά την κατάθεσή του φέρεται να υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις.

Γείτονες αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τα όσα άκουσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, με σκοπό να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης.