Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τον πολιτικό προγραμματισμό της τετραετίας ενόψει της ΔΕΘ, επιδιώκοντας να εστιάσει στην οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζει ένα δύσκολο φθινόπωρο λόγω της δικαστικής εξέλιξης τριών κρίσιμων υποθέσεων.

Οι δικαστικές διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία των Τεμπών και τις υποκλοπές αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την επικαιρότητα.

Η διαρκής παρουσία αυτών των θεμάτων στο δημόσιο διάλογο ενδέχεται να επισκιάσει την κυβερνητική ατζέντα έως τις εκλογές του 2027.

Οι δικαστικές αποφάσεις παραμένουν στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, ενώ το πολιτικό κόστος θα κριθεί από την κοινωνία.

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Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη ΔΕΘ ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ορόσημα πριν από τις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα παρουσιάσει μόνο μέτρα για την επόμενη χρονιά, αλλά έναν ευρύτερο πολιτικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία.

Μόνο που μετά τη ΔΕΘ το πολιτικό ημερολόγιο συναντά το δικαστικό. Και εκεί αρχίζει ένα πολύ δυσκολότερο φθινόπωρο για το Μέγαρο Μαξίμου.

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Τα δικαστήρια ανοίγουν στις 16 Σεπτεμβρίου και τρεις υποθέσεις με βαρύ πολιτικό αποτύπωμα, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές, επιστρέφουν στο προσκήνιο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Οκτώβριος των δικών

Το πλέον άμεσο μέτωπο είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις συνολικά σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των αγροτικών ενισχύσεων. (Taxheaven)

Οι δικαστικές ημερομηνίες δημιουργούν ένα πυκνό ημερολόγιο: στις 2 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, στις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί δίκες και για άλλα 18 πρόσωπα, ενώ υπάρχουν και οι υποθέσεις για φερόμενα κυκλώματα αγροτικών επιδοτήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πρέπει βεβαίως να υπογραμμιστεί ότι οι κατηγορίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη και ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας. Πολιτικά, όμως, η επανειλημμένη παρουσία της υπόθεσης στην επικαιρότητα δύσκολα θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να την αφήσει πίσω της.

Τέμπη: Η πιο βαριά πολιτικά υπόθεση

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Ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτικό φορτίο εξακολουθεί να έχει η τραγωδία των Τεμπών.

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο έχει προταθεί από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια η παραπομπή του, μαζί με τέσσερα ακόμη πρόσωπα, σε Ειδικό Δικαστήριο για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος. Την τελική κρίση θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

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Εδώ βρίσκεται ίσως και η μεγαλύτερη πολιτική δυσκολία για την κυβέρνηση. Τα Τέμπη δεν αποτελούν απλώς μία δικαστική εκκρεμότητα. Παραμένουν ανοιχτή πληγή για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και κάθε νέα δικαστική εξέλιξη επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις ευθύνες του κράτους, την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαχείριση που ακολούθησε την τραγωδία.

Υποκλοπές: Η υπόθεση επιστρέφει τον Δεκέμβριο

Το τρίτο μεγάλο μέτωπο είναι οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

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Στις 11 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα στην υπόθεση των υποκλοπών. Και η δικαστική συνέχεια δεν σταματά εκεί: στις 7 Απριλίου 2027 αναμένεται να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή οκτώ προσώπων που υποστηρίζουν ότι παρακολουθήθηκαν μέσω του Predator, κατά της Intellexa και άλλων προσώπων.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια και ευρωπαϊκή διάσταση ως ζήτημα θεσμών, προστασίας προσωπικών δεδομένων και λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Η ΔΕΘ τελειώνει – το δύσκολο πολιτικό τεστ αρχίζει

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Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη Θεσσαλονίκη για να μεταφέρει τη συζήτηση στην οικονομία, στις φοροελαφρύνσεις, στο εισόδημα, στη στέγη και στην καθημερινότητα. Το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει πακέτο παρεμβάσεων και έναν σχεδιασμό που εκτείνεται πέρα από το 2027.

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Όμως λίγες ημέρες αργότερα ανοίγει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τον Δεκέμβριο, οι δικαστικές ειδήσεις κινδυνεύουν να ανταγωνίζονται καθημερινά την κυβερνητική ατζέντα.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για το Μέγαρο Μαξίμου: άλλο να επιχειρείς να πείσεις τους πολίτες ότι μετά τη ΔΕΘ αρχίζει μία νέα περίοδος οικονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων και άλλο να βλέπεις την επικαιρότητα να επιστρέφει συνεχώς σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές.

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Οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Το πολιτικό κόστος όμως θα κριθεί από την κοινωνία. Και με τις εθνικές εκλογές να τοποθετούνται από τον πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027, το φθινόπωρο που ακολουθεί τη ΔΕΘ μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο καθοριστικό για την κυβέρνηση από τις ίδιες τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. (Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας)