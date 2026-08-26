Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας Juan José Mutilba Obregón αγνοείται στη θάλασσα από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς την Πύλο.

Η σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο σκάφος, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως λόγω σοκ, με αποτέλεσμα το καταμαράν να παρασυρθεί για ημέρες στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η γυναίκα επικοινώνησε με οικείο πρόσωπο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οδηγώντας τις ελληνικές και ιταλικές Αρχές στον εντοπισμό του σκάφους και στη διάσωσή της.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες με εναέρια και πλωτά μέσα στην ιταλική ζώνη ευθύνης, ο επιχειρηματίας παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος.

Η οικογένεια του αγνοούμενου ζητά τη συνέχιση των επιχειρήσεων έρευνας, εκφράζοντας παράλληλα έντονη ανησυχία για την ελλιπή ενημέρωση από τις αρμόδιες ιταλικές Αρχές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Juan José Mutilba Obregón, 66χρονος επιχειρηματίας από το Μπούργκος της Ισπανίας, αγνοείται από την Τρίτη 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το καταμαράν ιστιοφόρο «Theorema», με το οποίο ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του από τις Συρακούσες της Σικελίας προς την Πύλο της Πελοποννήσου. Μία εβδομάδα αργότερα, οι έρευνες των ιταλικών και ελληνικών Αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Η αρχή του μοιραίου ταξιδιού

Σύμφωνα με την οικογένεια, το ζευγάρι ξεκίνησε το ταξίδι του από τις Συρακούσες τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Το πρωί της επόμενης ημέρας, μεταξύ 9:00 και 10:00, ο 66χρονος, έμπειρος κυβερνήτης σκαφών και λάτρης της ιστιοπλοΐας, είχε μόλις ψαρέψει έναν τόνο όταν γλίστρησε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα. Εκτιμάται ότι μπορεί να πάτησε πάνω στο αίμα του ψαριού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του.

Advertisement

Advertisement

Ο επιχειρηματίας πρόλαβε να ζητήσει από τη σύζυγό του να σβήσει τη μηχανή, όμως εκείνη, σε κατάσταση σοκ, «δεν ήξερε πώς ή δεν κατάφερε να αντιδράσει» εγκαίρως, σύμφωνα με τον γιο τους. Η Carmen είχε άδεια κυβερνήτη σκάφους αναψυχής, την οποία είχε αποκτήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, ωστόσο διέθετε περιορισμένη εμπειρία στον χειρισμό του καταμαράν που είχε αγοράσει τον Φεβρουάριο. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει ένα από τα πανιά ούτε να αγκυροβολήσει το σκάφος, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να παρασυρθεί από το σημείο της πτώσης, το οποίο εκτιμάται ότι βρισκόταν περίπου 140-150 μίλια από τις ακτές της Σικελίας.

Τρεις ημέρες χωρίς σήμα

Η Carmen επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να ζητήσει βοήθεια μέσω του ασυρμάτου, όμως δεν κατάφερε να επικοινωνήσει. Για τρεις ημέρες παρέμεινε μόνη στο σκάφος, χωρίς σήμα και χωρίς δυνατότητα να ενημερώσει τις Αρχές, ενώ το ιστιοφόρο εξακολουθούσε να παρασύρεται.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, κατάφερε τελικά να επικοινωνήσει με έναν οικογενειακό φίλο, ειδικό στη ναυσιπλοΐα, ο οποίος είχε αρχίσει να ανησυχεί, καθώς δεν είχε νέα από το ζευγάρι. Ο ίδιος ενημέρωσε την Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης, η οποία στη συνέχεια ειδοποίησε τις ελληνικές και ιταλικές Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, είχε γίνει γνωστό ότι ιστιοφόρο με γαλλική σημαία, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα, βρισκόταν περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο. Ελληνικά περιπολικά και ένα αλιευτικό της περιοχής εντόπισαν το σκάφος να παρασύρεται, με την Carmen να είναι η μοναδική επιβαίνουσα και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Για την παροχή βοήθειας και τη ρυμούλκηση του ιστιοφόρου σε ελληνικό λιμάνι κινητοποιήθηκαν χερσαία περιπολία, δύο σκάφη του Λιμενικού και το αλιευτικό «Ioanna-Marina» SP 314. Παράλληλα, η επίσημη επιχείρηση για τον εντοπισμό του Mutilba ξεκίνησε το ίδιο πρωί, περίπου στις 6:30.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι ιταλικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με ελικόπτερα, αεροσκάφη της Ακτοφυλακής και τη συνδρομή εμπορικών πλοίων, ενώ το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε την Παρασκευή 21 Αυγούστου και συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες.

Advertisement

Το τελευταίο σήμα AIS του σκάφους τοποθετούσε την περιοχή περίπου 120 μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento, στο Ιόνιο Πέλαγος και εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης (SAR).

Η οικογένεια, ωστόσο, εκφράζει παράπονα για ελλιπή ενημέρωση από τις ιταλικές Αρχές, καθώς, όπως υποστηρίζει, πληροφορίες για την επιχείρηση λαμβάνει κυρίως από γνωστούς του αγνοούμενου και εφαρμογές παρακολούθησης πλοίων. Για τον λόγο αυτό ζήτησε την παρέμβαση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να μεσολαβήσει προς τις ιταλικές Αρχές και να διασφαλιστεί η συνέχιση των ερευνών.

«Μην σταματήσετε να ψάχνετε»

Η μεγαλύτερη ανησυχία της οικογένειας είναι μήπως οι έρευνες διακοπούν πριν εντοπιστεί ο Mutilba. «Είναι σχεδόν αδύνατο να τον βρούμε, γιατί η θάλασσα είναι τόσο τεράστια… Αλλά σας παρακαλώ, μην σταματήσετε να ψάχνετε», δήλωσε ο γιος του.

Advertisement

Μιλώντας στο Mega, ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία ανέφερε ότι θεωρεί πιθανό ο πατέρας του να έχει χάσει τη ζωή του, ζητώντας παράλληλα σεβασμό για τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια. Όπως εξήγησε, μοναδική διαθέσιμη περιγραφή για τις συνθήκες της πτώσης είναι εκείνη της μητέρας του. Πρόσθεσε ακόμη ότι στο καταμαράν υπάρχουν κηλίδες αίματος από το ψάρι, στη δεξιά πλευρά του σκάφους, στο σημείο όπου, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο πατέρας του το καθάριζε πριν πέσει στη θάλασσα.

Η μητέρα του αγνοούμενου βρίσκεται στην Ισπανία και, όπως ανέφερε ο γιος της, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα. Παρότι διέθετε άδεια χειρισμού σκάφους, πανικοβλήθηκε και χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο του καταμαράν και να ζητήσει βοήθεια.

Το μυστηριώδες σημείωμα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με το MEGA, ένα σημείωμα που εντοπίστηκε μέσα στο καταμαράν. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος το έγραψε και για ποιον λόγο. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Live News», στο σημείωμα αναγράφεται η φράση «Όλα καλά».

Advertisement

Με πληροφορίες από:forbes.es