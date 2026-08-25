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Η σύζυγός του κατέθεσε στις Αρχές ότι ο άνδρας γλίστρησε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η γυναίκα παρέμεινε για τρία εικοσιτετράωρα μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος, αδυνατώντας να επικοινωνήσει με τις Αρχές λόγω έλλειψης σήματος.

Οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν το ιστιοφόρο και το οδήγησαν στη μαρίνα της Πύλου, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Οι υπεύθυνοι εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες του περιστατικού και τις ενέργειες της συζύγου μετά την πτώση του επιχειρηματία στη θάλασσα.

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Νέα ερωτήματα προκύπτουν γύρω από τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκε ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Ιόνιο πέλαγος, ενώ ταξίδευε με ιστιοπλοϊκό σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η 67χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο ιστιοφόρο και ήταν το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σκάφος τη στιγμή της εξαφάνισης.

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Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η ίδια στις Αρχές, ο 66χρονος γλίστρησε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι άκουσε τον σύζυγό της να της φωνάζει να ακινητοποιήσει το σκάφος, ωστόσο δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως ούτε να σταματήσει τη μηχανή, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να συνεχίσει την πορεία του και να απομακρυνθεί από το σημείο όπου έπεσε ο επιχειρηματίας.

Η 67χρονη φέρεται να παρέμεινε για σχεδόν τρία εικοσιτετράωρα μόνη πάνω στο ακυβέρνητο ιστιοφόρο. Όπως ανέφερε, δεν είχε διαθέσιμο σήμα στο κινητό της τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να επικοινωνήσει άμεσα με τις ελληνικές Αρχές και να ζητήσει βοήθεια.

Τελικά, το ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε από τις ελληνικές Αρχές και οδηγήθηκε στη μαρίνα της Πύλου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, εστιάζοντας κυρίως στις ενέργειες της συζύγου μετά την πτώση του επιχειρηματία στη θάλασσα.

Μεταξύ των βασικών ερωτημάτων που εξετάζονται είναι γιατί δεν κατέστη δυνατό να ακινητοποιηθεί η πορεία του σκάφους, εάν υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η βοηθητική λέμβος, αλλά και κατά πόσο αξιοποιήθηκε ο διαθέσιμος εξοπλισμός επικοινωνίας και ασφαλείας του ιστιοφόρου για την άμεση εκπομπή σήματος κινδύνου.

Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη από τη στιγμή που ο 66χρονος έπεσε στη θάλασσα μέχρι τον εντοπισμό του ιστιοφόρου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης.

Παράλληλα, οι έρευνες στο Ιόνιο για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αγωνία για την τύχη του να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.