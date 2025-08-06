Αναστάτωση επικράτησε σε συρμό του Μετρό, στο ύψος του Νομισματοκοπείου, το απόγευμα της Τετάρτης, λόγω επεισοδίου που προκάλεσε την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρας αραβικής καταγωγής, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, επιτέθηκε σε Γερμανό τουρίστα που πήγαινε στο Αεροδρόμιο για να επιστρέψει στη χώρα του, και χωρίς λόγο άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του δράστη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το θύμα δεν πήγαινε στο νοσοκομείο, ούτε υπέβαλε μήνυση, αποχωρώντας αμέσως από το σημείο για να προλάβει την πτήση του.

Αντίθετα, η ΣΤΑΣΥ υπέβαλε μήνυση για για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό



«Μήνυση για παρακώλυση συγκοινωνιών υπέβαλε η ΣΤΑ.ΣΥ κατά αλλοδαπού άνδρα, που προσήγαγε το απόγευμα της Τετάρτης 06/08 η ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με τον συντονιστή του σχεδίου Αριάδνη.

Ο εν λόγω άνδρας εμπλέκεται σε περιστατικό συμπλοκής μεταξύ επιβατών εντός συρμού στις 16:41, που προκάλεσε την ακινητοποίηση του εν λόγω αεροδρομιακού συρμού στον σταθμό ”Νομισματοκοπείο” επί 24 λεπτά.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις και συνακόλουθα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που μετακινούνταν την ώρα εκείνη σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό».