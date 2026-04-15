Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 19χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σημειώνεται πως λίγο πριν βρισκόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής με τρεις νεαρούς ηλικίας 23, 26 και 22 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο. Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι τρεις νεαροί που φέρεται να βρίσκονταν μαζί της σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία το μοιραίο βράδυ, έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς εκτιμάται ότι την εγκατέλειψαν ενώ ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε διαπιστωθεί ότι δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Ξεσπούν οι γονείς

Την ίδια στιγμή, οι γονείς της 19χρονης ζητούν απαντήσεις και δικαίωση, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη. Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και επιμένει να διερευνηθεί πλήρως τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της.

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή LivNews, η μητέρα της δεν έκρυψε την οδύνη της, αποκαλύπτοντας και την τελευταία επικοινωνία που είχε με την κόρη της:

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως φίλη της 19χρονης της μετέφερε ότι η Μυρτώ γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και στη συνέχεια την εγκατέλειψε:

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Τα τελευταία στοιχεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, οι τρεις νεαροί φέρεται να μετέφεραν τη 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν.

Λίγο αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ τη βρήκαν στο σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, καταγράφεται ένας από τους τρεις άνδρες να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούν από κοντά.