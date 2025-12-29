Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι από σήμερα Δευτέρα (29/12), εκτός από τις εθνικές οδούς, κλείνουν και τους παράδρομους, παραλύοντας επί ώρες την κυκλοφορία, ενώ μετά τη σημερινή κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, θα αποκλείσουν και τα τελωνεία, βυθίζοντας σε απόγνωση χιλιάδες οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται ακινητοποιημένα στα σύνορα. Στα σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες της περιοχής θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί.

Με τη συγκεκριμένη δράση, αποσκοπούν στο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους για να κάτσουν στο τραπέζι στο διαλόγου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν σήμερα για 3 ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από αύριο Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στα Μάλγαρα.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» δηλώνουν οι αγρότες

Τα περισσότερα από τα «18 μπλόκα» με ανακοινώσεις και δηλώσεις λένε ότι δεν διαφοροποιούνται από την ενιαία γραμμή και ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει ρήγμα στο ενιαίο μέτωπο.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο διαφοροποιούν τη στάση τους, ανοίγοντας παράθυρο για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαλόγου και καλούν σε συμπόρευση και τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο.

Μπλόκα οπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, ενω μπλόκα που μετείχαν στις συσκέψεις σε Νίκαια, Λευκώνα αλλά και Επανωμή σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Όσοι διαφοροποιούνται, όπως για παράδειγμα το μπλόκο των Μικροθηβών, απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στο τραπέζι ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες (28/12) το βράδυ.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σήμερα (29/12) στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων.

Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων ενώ την Τρίτη τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, όπως δηλώνουν, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων τους που, σύμφωνα με τους ίδιους, αφορούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στη Νίκαια, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στη Νίκαια σκληραίνει η στάση των αγροτών, με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ(EUROKINISSI)

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η θέση της κυβέρνησης

Την άμεση εκτόνωση της κατάστασης και την απομάκρυνση των τρακτέρ από τις εθνικές οδούς επιδιώκει η κυβέρνηση προκειμένου να μην επαναληφθούν και την Πρωτοχρονιά εικόνες όπως οι χθεσινές (28/12) με ταλαιπωρία των εκδρομέων και πολύωρες καθυστερήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετική την πρόθεση ολοένα και περισσότερων εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να συμμετάσχουν στον διάλογο και κάλεσε όσους επιμένουν στην άρνηση να εγκαταλείψουν τη λογική της αδιέξοδης αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε, έχει από την πρώτη στιγμή επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου, επιδεικνύοντας έμπρακτα ειλικρινή διάθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι έχει ήδη παρουσιαστεί συγκεκριμένο πακέτο μέτρων με το οποίο ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια παρεμβάσεων που έλυσαν χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ οι πληρωμές εξελίσσονται βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Όπως σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, η αυξανόμενη ανταπόκριση των μπλόκων επιβεβαιώνει την ανάγκη για διάλογο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)