Μια 9χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Δίου στη Νέα Έφεσο στην Πιερία, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη η 11χρονη αδελφή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της 11χρονης κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια.

Advertisement

Advertisement

Το αυτοκίνητο οδηγούσε η 35χρονη μητέρα, γερμανικής υπηκοότητας. Για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων με την άτυχη 9χρονη να ανασύρεται νεκρή.