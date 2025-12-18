Νέο κύμα οργής προκαλεί στους αγρότες ένα ακόμη λάθος στις πληρωμές, μετά το χθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, αγρότες σε όλη τη χώρα διαπίστωσαν ότι στους λογαριασμούς τους καταβλήθηκαν «κουτσουρεμένα» ποσά κατά την εξόφληση του 30% της βασικής ενίσχυσης, με αποκλίσεις που κυμαίνονται από 10% έως και 50%, σύμφωνα με το thesspost.gr.

«Μια πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σωστά», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα ισχυρά μπλόκα της Θεσσαλίας. Όπως καταγγέλλουν, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν μετατραπεί σε «πύλη εισόδου – εξόδου», καθώς, όπως λένε, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ελάχιστα χρήματα, ο ΕΛΓΑ κάνει παρακράτηση και μας πληρώνουν ξανά το απόγευμα με μειωμένα ποσά».

Μιλώντας στο ThessPost.gr, ο αγρότης και κτηνοτρόφος από τη Λάρισα, Παναγιώτης Ζήσης, περιγράφει μια κατάσταση που αγγίζει τα όρια του παραλόγου: «Μας είπαν ότι βλέπουν τα αγροτεμάχια μέσω του google maps που έχει φωτογραφίες προ εξαμήνου. Είναι τραγική αν όχι αστεία η κατάσταση».

Οι αγρότες που δεν πληρώθηκαν σωστά καλούνται να καταθέσουν ενστάσεις στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ωστόσο το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Αντιδράσεις για τις «κουτσουρεμένες» πληρωμές

«Έβαλαν χρήματα, προσπάθησαν να πληρώσουν την ενιαία, τα ποσά είναι πολύ μικρά και ίσα ίσα που ισοφάρισαν αυτά που τράβηξε ο ΕΛΓΑ. Καθώς έτσι κι αλλιώς η ενιαία, κάθε χρόνο μειώνεται. Κανείς δεν ξέρει με όλα αυτά που γίνονται πόσο έχει περιέλθει η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων. Το κλίμα είναι αρκετά τεταμένο μεταξύ των αγροτών, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω είναι αποφασισμένοι όλοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, και σίγουρα τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες», τονίζει ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Χατζηπαραδείσης, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Δερβενίου, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ένας δεν πήρε φράγκο από επιδοτήσεις κι εχθές το βράδυ του τραβήξανε 7.400. Αργά βάλανε τα χρήματα, όχι σε όλους αλλά σε κάποιους μπήκανε. Κανένας δε ξέρει με τι κριτήριο πληρώνουν, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε και είναι η δεύτερη χρονιά που δε ξέρουμε τα κριτήρια. Μας προκαλεί τεράστια ανησυχία κι όμως, αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα».