Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που σήμερα δίνουν ραντεβού στις Σέρρες για την κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Το κλίμα ειναι ιδιαίτερα τεταμένο και και εκρηκτικό καθώς όλα δείχνουν ότι οι κινητοποιήσεις εισέρχονται σε νέα, πιο σκληρή φάση.

Advertisement

Advertisement

Η συνεδρίαση στις Σέρρες θεωρείται καθοριστική, καθώς εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων. Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το λεγόμενο «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, όταν αντί να πιστωθούν χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων, αφαιρέθηκαν ποσά. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με τα πρώτα μηνύματα από τα μπλόκα, οδηγεί σε κατάρρευση των όποιων γεφυρών διαλόγου είχαν επιχειρηθεί τις προηγούμενες ημέρες με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους αγρότες οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Εκπρόσωποι του κλάδου χαρακτηρίζουν «κοροϊδία» όσα ειπώθηκαν, καθώς αντί για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης περιορίστηκε στη φράση ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο». «Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», ανέφεραν αγρότες μιλώντας στο Mega.

Η Θεσσαλία δείχνει τον δρόμο

Με το κλίμα να βαραίνει ακόμη περισσότερο, οι κυβερνητικές κινήσεις φαίνεται να πέφτουν στο κενό. Οι αγρότες, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε τελική σύγκρουση.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα τρία ισχυρά αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας. Στο μπλόκο της Νίκαιας, τα μέλη του Συντονιστικού συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό της Πλατείας Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση τις προτάσεις και τις αποφάσεις τους.

Μετά τη συνέλευση, το Συντονιστικό ξεκαθάρισε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση. Με αυτή τη θέση, οι αγρότες της Νίκαιας θα προσέλθουν στη συνάντηση των Σερρών, ενώ ταυτόχρονα προσανατολίζονται σε νέες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση.

«Συντονιζόμαστε. Εντείνουμε την αποφασιστικότητα και την πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν θα την γλιτώσει με εμπαιγμό και λίγα ψίχουλα», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν.

Advertisement

Ωστόσο, όπως διαμηνύουν, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος και ανοίγοντας τα μπλόκα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις εορταστικές μετακινήσεις.

Στο μεταξύ, εκρηκτικό υπήρξε το κλίμα και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η επιτροπή του μπλόκου πήρε απόφαση για ακλόνητη παραμονή των αγροτών στον «δρόμο του αγώνα», με συντονισμένες δράσεις μαζί με τα υπόλοιπα μπλόκα μετά τη συνεδρίαση των Σερρών.

Αντίστοιχη απόφαση για κλιμάκωση του αγώνα ελήφθη και στη συνέλευση του μπλόκου του Λόγγου στα Τρίκαλα. Εκεί, οι αγρότες συζήτησαν τη στάση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός δεν τους αφήνει άλλη επιλογή από την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων, θέση που θα μεταφερθεί και στην πανελλαδική συνάντηση στις Σέρρες.

Advertisement

Αποκλεισμοί και μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά, ενώ άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων. Ο αποκλεισμός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών χιλιομέτρων από νταλίκες, που έφτασαν έως το Σιδηρόκαστρο. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21:00, με τη λήξη της κινητοποίησης.

Την ίδια στιγμή, αγρότες στη Μεσσηνία δηλώνουν επίσης δυσαρεστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες,. Η οργή τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους για την πληρωμή του ΕΛΓΑ. Όπως δηλώνουν, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Συνολικά, μπλόκα σε εθνικές οδούς, καθώς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων, καταγράφονται σε περισσότερα από 100 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Κρήτη, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση ενός αγώνα που, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πλέον σε κομβικό σημείο.

Advertisement