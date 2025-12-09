Ενώ οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στο κάτω Νευροκόπι, στο τελωνείο Εξοχής αποφάσισαν να κάνουν μια ευχάριστη έκπληξη στην υποδιοικήτρια της Αστυνομίας, προσφέροντάς της τούρτα για τα γενέθλιά της.
@farma.to.voskotopi -ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2025 #mploka2025🇬🇷🇬🇷 #police #αστυνομια #agriculture #farmer ♬ πρωτότυπος ήχος – Xrhstos Tsernios
Η αστυνομικός, εμφανώς συγκινημένη, δέχτηκε τις ευχές τους και ευχήθηκε με τη σειρά της στους αγρότες να είναι καλά και να λήξουν σύντομα οι κινητοποιήσεις με θετικό αποτέλεσμα για αυτούς.
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι ακόμη και σε περιόδους έντασης μπορούν να υπάρξουν στιγμές αλληλοσεβασμού και καλής διάθεσης.