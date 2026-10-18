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Η ίδια δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει την επαγγελματική της δραστηριότητα παράλληλα με την ιατρική της θεραπεία, τονίζοντας ότι η νόσος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο.

Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι ένας αιματολογικός καρκίνος που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ωστόσο η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πλέον ποικίλες θεραπευτικές επιλογές για τον έλεγχό του.

Η δημόσια τοποθέτηση της βουλευτού ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ψυχικής αντοχής των ασθενών κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας τους.

Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της υγείας της, πέντε χρόνια μετά την αρχική της ανακοίνωση.

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Στις 18 Οκτωβρίου 2021, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε να μιλήσει δημόσια για μια προσωπική δοκιμασία. Με ανάρτησή της στο Facebook αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με πολλαπλούν μυέλωμα, μια κακοήθη νόσο που προσβάλλει τα πλασματοκύτταρα του μυελού των οστών.

«Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρκίνο», έγραψε η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι η ασθένεια είχε εντοπιστεί σε πολύ αρχικό στάδιο.

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Η ανακοίνωσή της είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έφερε στο προσκήνιο μια μορφή αιματολογικού καρκίνου που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Η απόφαση να συνεχίσει την καθημερινότητά της

Η Ντόρα Μπακογιάννη διαβεβαίωνε τότε ότι θα συνέχιζε να εργάζεται κανονικά, παράλληλα με τη θεραπεία της.

«Δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου», ανέφερε, στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικότητας.

Η δημόσια αναφορά της στην ασθένεια συνέβαλε στη συζήτηση για την έγκαιρη διάγνωση, τις δυνατότητες της σύγχρονης αιματολογίας και τη σημασία της υποστήριξης των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν καρκίνο.

Τι είναι το πολλαπλούν μυέλωμα

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Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι καρκίνος των πλασματοκυττάρων, τα οποία φυσιολογικά παράγουν αντισώματα και συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού.

Όταν τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, μπορεί να συσσωρευτούν στον μυελό των οστών και να προκαλέσουν αναιμία, βλάβες στα οστά, προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών και αυξημένη ευπάθεια σε λοιμώξεις.

Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η θεραπευτική αντιμετώπισή της έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

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Στις διαθέσιμες θεραπείες περιλαμβάνονται ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, αναστολείς πρωτεασώματος, μονοκλωνικά αντισώματα και, σε κατάλληλους ασθενείς, αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Νεότερες ανοσοθεραπείες, όπως οι θεραπείες CAR-T και τα διειδικά αντισώματα, έχουν διευρύνει τις επιλογές για ορισμένες περιπτώσεις.

Παρότι το πολλαπλούν μυέλωμα παραμένει κατά κανόνα χρόνια, μη οριστικά ιάσιμη κακοήθεια, πολλοί ασθενείς μπορούν πλέον να ζουν για αρκετά χρόνια με αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου.

Πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση

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Η 18η Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνει πέντε χρόνια από τη δημόσια ανακοίνωση της διάγνωσης.

Η προσωπική πορεία της Ντόρας Μπακογιάννη υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος δεν αφορά μόνο τις ιατρικές εξετάσεις και τις θεραπείες, αλλά και την καθημερινότητα, την οικογένεια και την ψυχολογική αντοχή των ασθενών.

Για τη σημερινή κατάσταση της υγείας της δεν προκύπτει από τις πηγές που εντοπίστηκαν επαρκώς τεκμηριωμένη πρόσφατη ιατρική ενημέρωση. Επομένως, δεν θα ήταν σωστό να παρουσιαστεί ως δεδομένη ούτε πλήρης ίαση ούτε υποτροπή.

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Η δημόσια τοποθέτησή της το 2021 παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιλογής ενός δημόσιου προσώπου να μιλήσει ανοιχτά για τον καρκίνο, χωρίς να εγκαταλείψει την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα.

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