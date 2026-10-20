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Η ίδια απέδωσε το πρόβλημα της ακρίβειας στις διεθνείς συγκρούσεις και απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του κόμματός της με δυνάμεις της ακροδεξιάς.

Η βουλευτής εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδέχεται να ιδρύσει νέο κόμμα, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι αυτό δεν θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στην παράταξη.

Τέλος, η κ.

Μπακογιάννη υποστήριξε ότι το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών παραμένει η επιλογή μεταξύ της σταθερότητας της σημερινής διακυβέρνησης και της πολιτικής αβεβαιότητας.

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Μια συνέντευξη με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς την αντιπολίτευση, παραχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το πολιτικό μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, η ακρίβεια και οι διεθνείς κρίσεις.

Το 25% και η επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία

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Η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία υποχωρήσει στο 25%, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί δημόσια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τόνισε ότι δεν είναι προσκολλημένος στην εξουσία. Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξη για την αυτοδυναμία. Το 25% αποκτά πολιτικό αλλά και εκλογικό βάρος: αποτελεί το κατώφλι από το οποίο το πρώτο κόμμα δικαιούται το βασικό μπόνους εδρών.

«Μητσοτάκης ή αστάθεια»

Η πρώην υπουργός περιέγραψε ως βασικό κυβερνητικό δίλημμα τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης έναντι της πολιτικής αβεβαιότητας. Επικαλέστηκε το διεθνές περιβάλλον κρίσεων και την ανάγκη να μη διακινδυνεύσουν όσα, κατά την εκτίμησή της, έχουν επιτευχθεί. Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικό παραμένει αυτό το επιχείρημα όταν οι πολίτες πιέζονται από το κόστος ζωής.

Η ακρίβεια και οι πόλεμοι

Η Ντόρα Μπακογιάννη απέρριψε τον χαρακτηρισμό «ακρίβεια Μητσοτάκη», αποδίδοντας τις ανατιμήσεις κυρίως στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν. Οι διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις πράγματι επηρεάζουν τις τιμές, ωστόσο δεν καταργούν την ευθύνη κάθε κυβέρνησης για ελέγχους, ανταγωνισμό, φορολογικές επιλογές και μέτρα στήριξης. Η διάκριση ανάμεσα στις εξωτερικές αιτίες και την εσωτερική διαχείριση θα παραμείνει κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης.

Σαμαράς και ακροδεξιά

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Η βουλευτής εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αλλά δεν θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Άσκησε κριτική στις θέσεις του για την ακρίβεια. Ταυτόχρονα απέκλεισε κατηγορηματικά μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με ακροδεξιά κόμματα, επιμένοντας στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της παράταξης.

Η Γαλλία ως προειδοποίηση

Με αφορμή τα επεισόδια στη Γαλλία, περιέγραψε μια χώρα με κυβερνητική παράλυση, υψηλό χρέος και προβλήματα στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Αναγνώρισε ότι οι αρχικές μαθητικές διαμαρτυρίες είχαν πραγματικά αιτήματα, αλλά διαχώρισε τις ειρηνικές κινητοποιήσεις από τη βία που ακολούθησε. Για την Ελλάδα προέβλεψε ότι μπορεί να υπάρξουν διαδηλώσεις, τονίζοντας πως η ειρηνική διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

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Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Η Ντόρα Μπακογιάννη αμφισβήτησε τη σημερινή πολιτική ταυτότητα του Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή στάση του με το πολιτικό του παρελθόν. Αναφέρθηκε επίσης στην τραγωδία της Marfin, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί επανάληψη σκηνών ακραίας βίας.

Τα πολιτικά μηνύματα

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Η συνέντευξη έστειλε τρία μηνύματα: ο πρωθυπουργός θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα, η κυβέρνηση προβάλλει τη διεθνή κρίση ως βασική αιτία της ακρίβειας και η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία χωρίς συμμαχίες με την ακροδεξιά. Μένει να φανεί αν αυτή η στρατηγική θα πείσει τους ψηφοφόρους στις κάλπες του 2027.