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«Μια γυναίκα» είναι ο τίτλος του βιβλίου που συνέγραψε η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη και πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 και στην παρουσίαση του βιβλίου θα συμμετάσχουν σημαντικά πολιτικά και πνευματικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, για το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη θα μιλήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόσκληση της εκδήλωσης, έχουν προσκληθεί να απευθύνουν ομιλία δύο πρώην υπουργοί Εξωτερικών: η Τζίπι Λίβνι από το Ισραήλ και η Ούρσουλα Πλάσνικ από την Αυστρία. Τον πρόλογο της παρουσίασης θα κάνει η Αλεξία Μπακογιάννη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και η παρουσία πολιτικών προσώπων στην εκδήλωση. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να δώσουν το «παρών» είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στις κυβερνήσεις του οποίου η Ντόρα Μπακογιάννη είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών.

Στην παρουσίαση του βιβλίου αναμένεται επίσης να παρευρεθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μαζί με πλήθος άλλων πολιτικών στελεχών.