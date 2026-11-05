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Η βουλευτής παραδέχθηκε ότι έχασε την ψυχραιμία της κατά τη διάρκεια του περιστατικού και αναγνώρισε ότι η αντίδρασή της ήταν λανθασμένη.

Παράλληλα, η κ.

Μπακογιάννη άσκησε κριτική στους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τέλος, η ίδια υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται πως οι αυξήσεις στις τιμές οφείλονται σε διεθνείς εξελίξεις και όχι στον πρωθυπουργό.

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Δημόσια συγγώμη ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε πριν λίγες ημέρες με μία γυναίκα στα πλαίσια συζήτησης για το νοσοκομείο Χανίων. Η ίδια παραδέχθηκε ότι έχασε την ψυχραιμία της, αναγνωρίζοντας ότι η αντίδραση της ήταν λανθασμένη.

Έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 ημέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου», ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα το πρωί στο ΣΚΑΪ.

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Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλούσε για τις δυνατότητες αναβάθμισης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς και για το ενδεχόμενο δημιουργίας campus υγείας σε παρακείμενη έκταση περίπου 20 στρεμμάτων, όταν δέχθηκε την παρέμβαση μίας από τις παρευρισκόμενες, η οποία διέκοψε την τοποθέτησή της.

Η βουλευτής είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο». Η γυναίκα είχε απαντήσει «Σε ποιον μιλάτε έτσι;», ενώ η κ. Μπακογιάννη επέμεινε: «Κλείστο, μιλάω».

«Καθόμουν 3,5 ώρες, άκουγα και όταν προσπάθησα να μιλήσω για ένα τεράστιο project για το νοσοκομείο Χανίων έχασα την ψυχραιμία μου. Και πραγματικά συγγνώμη», εξήγησε στην εκπομπή «Σήμερα».



Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξής της, η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από τους Ποινικούς Κώδικες, με αφορμή και την έκφραση «βουλώστε το» που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, άσκησε κριτική τόσο στον πρώην πρωθυπουργό όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το να βγαίνει επίσημη ανακοίνωση ενός κόμματος με αυτό το λεξιλόγιο δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον ότι τα έχουν λίγο παίξει. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία συναγωνίζονται στον χώρο της τοξικότητας. Από εδώ και πέρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό ύβρεων. Θα την πει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Στοχεύουν και οι δύο προς τα αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπακογιάννη για Τσίπρα και Ανδρουλάκη: «Ανταγωνισμός ύβρεων»

Αναφορικά με τγ στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είπε: «Η συμπεριφορά του Ανδρουλάκη στη Βουλή εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει φρένο ούτε εκεί. Μπορούσε να γίνει κριτική με έναν πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο», σημείωσε.

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«Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλάπτει τη ΝΔ, ακουμπάει όμως το επίπεδο της πολιτικής και του επιπέδου προς τα έξω», είπε.

«Άμα σε λένε αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις τη μέρα. Εάν κάποιος σε αυτές τις 20 αποφάσεις του βρει κάτι πάει στον εισαγγελέα και λέει ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτό. Όταν οκτώ χρόνια δεν του έχει βρει σημαίνει ότι κύριε τουλάχιστον αυτό το χαρτί μην το παίζεις», σημείωσε.

«Του Τσίπρα δεν του βγήκε και το καινούργιο προφίλ. Άλλαξε και έγινε ξανά ο εαυτός του. Ήταν αμήχανος, δεν του βγήκε. Δεν μπορείς μετά από 20 χρόνια πολιτικής να γίνεις κάτι άλλο», είπε για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

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«Το ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα»



Αναφορικά με ποιο κόμμα θεωρεί ότι θα καταγράψει υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές μεταξύ ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μπακογιάννη επεσήμανε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τάσεις. Το παλιό λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική. Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα. Και ο κίνδυνος είναι να μπουν σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική, το οποίο για ένα σοβαρό κόμμα είναι θανάσιμο λάθος».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και το ζήτημα της ακρίβειας, εκτιμώντας ότι οι πολίτες στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται πως οι αυξήσεις στις τιμές επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Αναφερόμενη στο εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι Αμερικανοί στράφηκαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνδέουν την ακρίβεια με την πολιτική του, κάνοντας λόγο για «ακρίβεια Τραμπ».

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Στον αντίποδα, υποστήριξε ότι στην Ελλάδα οι πολίτες δεν αποδίδουν την ακρίβεια προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς αναγνωρίζουν ότι οι ανατιμήσεις επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.