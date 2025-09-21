Με μια απρόσμενη εξέλιξη βρέθηκαν αντιμέτωποι παίκτες και φίλαθλοι στον εκτός έδρας αγώνα του Θεσπρωτού με την Αναγέννηση Σχηματαρίου, όταν οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με εννιά ποδοσφαιριστές και μέσα σε ένα λεπτό εγκατέλειψαν ακόμα τρεις.

Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα αντιμετωπίζει μερικά σημαντικά προβλήματα με τα δελτία των αθλητών της και την περασμένη αγωνιστική δεν κατέβηκε καν να αγωνιστεί. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο Σχηματάρι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής, όπου με το που έγινε το 1-0 για τους γηπεδούχους, τρεις παίκτες του Θεσπρωτού εγκατέλειψαν τον αγώνα.

Advertisement

Advertisement

Το 1-0 για την τοπική Αναγέννηση έγινε μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Με το που έγινε η σέντρα, τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος, δηλώνοντας ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι με υπαιτιότητα του Θεσπρωτού και η Αναγέννηση Σχηματαρίου το κέρδισε «στα χαρτιά».