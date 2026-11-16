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Ο Γιώργος Σιαδήμας και η ενημερωτική εκπομπή «Newsroom» επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026 στο πρόγραμμα του ΕΡΤNews, έπειτα από περίπου δέκα ημέρες διακοπής.

Η αναστολή της εκπομπής αποφασίστηκε μετά το περιστατικό της 2ας Νοεμβρίου, όταν είχε φιλοξενηθεί σε ζωντανή σύνδεση ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, ο οποίος παρουσιάστηκε ως θύμα απάτης στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

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Με την έναρξη της εκπομπής, στις 10:00, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο περιστατικό και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, τόσο εκ μέρους του όσο και εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του «Newsroom». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι δεν είχε προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων του προσκεκλημένου, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ή σκοπιμότητα.

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή» ανέφερε ο Γιώργος Σιαδήμας.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΕΡΤ είχε αποφασίσει την προσωρινή διακοπή της εκπομπής για δέκα ημέρες, ενώ οι αρχισυντάκτες και οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στο επίμαχο ρεπορτάζ τέθηκαν σε αργία. Σε ανακοίνωσή της, η δημόσια τηλεόραση είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «απαράδεκτη αβλεψία».