Η στιγμή που ο ασυνείδητος οδηγός κάνει αναστροφή στον ΒΟΑΚ

Ένα σοκαριστικό βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες και δείχνει τον οδηγό ενός ΙΧ στην Κρήτη να κάνει αναστροφή πάνω στον ΒΟΑΚ, καθώς όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο έχασε την έξοδο από την οποία ήθελε να βγει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το Ηράκλειο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, όταν ο ασυνείδητος οδηγός έχασε την έξοδο στην Λ. Κνωσσού, σταμάτησε το αυτοκίνητο στην μέση του δρόμου και γύρισε πίσω, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο διακρίνεται ο οδηγός να πηγαίνει ανάποδα στον ΒΟΑΚ και να στρίβει την τελευταία στιγμή προς την Λ. Κνωσσού, ενώ στο σημείο υπήρχαν και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί, ορισμένοι εκ των οποίων επιβράδυναν την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί ξανά αντίστοιχα περιστατικά και οι διερχόμενοι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.