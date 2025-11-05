Έντονες στιγμές διαδραματίστηκαν στα δικαστήρια της Χαλκίδας κατά τις πρώτες απολογίες για τη δολοφονία του 20χρονου, με την υπόθεση να εξελίσσεται ραγδαία και την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη.

Οι τέσσερις πρώτοι συλληφθέντες απολογήθηκαν και ζήτησαν προθεσμία, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και οι υπόλοιποι τέσσερις. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο επικράτησε ένταση, με φίλο του θύματος να ξεσπά λεκτικά κατά των κατηγορουμένων.

«Αλήτες, δολοφόνοι… Τον φίλο μου», ακούγεται να φωνάζει συντετριμμένος.

Στην έρευνα συμμετέχει κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, γνωστό ως ελληνικό FBI, το οποίο εξετάζει εκ νέου κρίσιμα σημεία, ακόμη και για τρίτη φορά, αναζητώντας τυχόν πολεμοφόδια.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εμπλοκή σε συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

«Σκηνοθέτησαν τροχαίο»

Στο STAR μίλησε γνωστός αθλητικογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως υπάρχουν μαρτυρίες για «ενέδρα θανάτου» στον άτυχο οπαδό. Την ίδια ώρα το διαδίκτυο κατακλύζεται από βίντεο οπαδικών συγκρούσεων.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου οπαδού στην Χαλκίδα σαρώνουν το διαδίκτυο για να διαπιστώσουν αν χθες το βράδυ είχε κλειστεί «ραντεβού θανάτου» σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Ο γνωστός αθλητικογράφος αποκαλύπτει στο STAR πως για τον 20χρονο από την Αρτάκη που μαχαίρωσαν υπάρχουν μαρτυρίες πως είχε στηθεί «ενέδρα θανάτου» με…τροχαίο.

«Ξεκίνησε ως ένα τροχαίο, δηλαδή χτύπησαν το αυτοκίνητο το εγκατέλειψαν μπροστά στον κάτοχο του αυτοκινήτου και ακολούθησε καταδίωξη. Είναι μια ενέδρα με έναν τρόπο που τον βλέπουμε σε ταινίες, για να τον παρασύρουν έξω από την Αρτάκη, επειδή η Αρτάκη είναι ένα χωριό δίπλα στη Χαλκίδα που η τεράστια πλειοψηφία είναι οπαδοί της ΑΕΚ και ήταν εκεί μαζεμένοι πολλοί και έτσι ακολούθησαν 3-4 και όταν έφτασαν στο σημείο έγινε η δολοφονία», λέει ο αθλητικογράφος του ΑΕΚ 365.

