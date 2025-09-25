Στην αντεπίθεση περνάει η Παρασκευή Τυχεροπούλου μετά από όσα της καταλόγισε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιτίθεται ευθέως στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη, κατηγορώντας τον για αντιφατικές καταθέσεις, μεθοδεύσεις και παραπλάνηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Η δήλωσή της ανοίγει νέο γύρο αντιπαράθεσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα αξιοπιστίας και θεσμικής ευθύνης.

Ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι ο κ. Μπαμπασίδης την κατήγγειλε για ιεραρχικές προσφυγές, οι οποίες ωστόσο φέρουν και τη δική του υπογραφή. Στην κατάθεσή του, όπως επισημαίνει, «αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είχε εγκρίνει και ο ίδιος μία από τις προσφυγές για τις οποίες την κατηγορούσε».

Για το κλειδωμένο ερμάριο, που όπως είπε ο κ. Μπαμπασίδης «χρειάστηκαν αλυσοπρίονα για να κοπούν οι κλειδαριές» αναφέρεται ότι όταν έφτασε στον χώρο ο δικαστικός επιμελητής το ντουλάπι ήταν ήδη ανοιχτό από κλειδαρά, στον οποίο είχε δώσει εντολή ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Υπενθυμίζουμε στον κύριο Μπαμπασίδη, αλλά και στον κύριο Σαλάτα, ότι οι καταθέσεις τους στην εξεταστική επιτροπή δίνονται ενόρκως» καταλήγει στην απάντηση της κ. Τυχεροπούλου.

Ολόκληρη η δήλωση



«Στην κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Μπαμπασίδης κατηγόρησε την κυρία Τυχεροπούλου για το γεγονός ότι έκανε παρανόμως τάχα, κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Σε επόμενη όμως ερώτηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι και ο ίδιος είχε υπογράψει μία από τις ιεραρχικές προσφυγές αυτές για τις οποίες την κατηγορεί. Δηλαδή ο κύριος Μπαμπασίδης κατήγγειλε την κυρία Τυχεροπούλου (και την καταμήνυσε) για πράξεις που είχε υπογράψει και εγκρίνει και ο ίδιος! Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη Δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιλαμβάνεται και ο διάλογος του κυρίου Μπαμπασίδη με στενή του συνεργάτιδα, στέλεχος, τότε και σήμερα, του Οργανισμού, από την οποία προκύπτει προσπάθεια μεθόδευσης, προκειμένου να αποκρυβεί η υπογραφή του κυρίου Μπαμπασίδη, με την επισύναψη στην καταγγελία κατά της Τυχεροπούλου, ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, ώστε να μη φαίνεται η υπογραφή του κυρίου Μπαμπασίδη! Επίσης ο κύριος Μπαμπασίδης, ισχυρίστηκε, και πάλι ψευδώς, ότι το ερμάριο της κυρίας Τυχεροπούλου ανοίχθηκε ενώπιον δικαστικού επιμελητή. Ωστόσο απέκρυψε ότι ο δικαστικός επιμελητής που προσήλθε κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του κυρίου Μπαμπασίδη, στην έκθεσή του αναφέρει επί λέξει: «(…) εισήλθαμε στο γραφείο (…) όπου διατηρούσε γραφείο η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου (…) και όπου βρίσκεται το Ντουλάπι με αριθμό 12, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟ. Στην ερώτησή μου «Ποιος άνοιξε το ντουλάπι» μου απάντησε ο κ. Μπαμπασίδης ότι ανοίχθηκε με εντολή του, παρουσία κλειδαρά και παρουσία των ανωτέρω δηλαδή των … (αναφέρονται τέσσερα τότε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραμένουν μέχρι και σήμερα στις θέσεις τους). Υπενθυμίζουμε στον κύριο Μπαμπασίδη, αλλά και στον κύριο Σαλάτα, ότι οι καταθέσεις τους στην εξεταστική επιτροπή δίνονται ενόρκως».