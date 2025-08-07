Όπλα και πυρομαχικά βρέθηκαν στα σπίτια δύο ατόμων που συνελήφθησαν για επεισόδιο με πυροβολισμούς στις 4 Αυγούστου έξω από εταιρεία σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 2 άτομα, ηλικίας 26 και 23 ετών, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Αρχικά, το απόγευμα της Δευτέρας, εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα 3 ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με άλλα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διενήργησαν προανάκριση με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δύο ατόμων ως εμπλεκομένων στο περιστατικό ενώ με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τους εντόπισαν απογευματινές ώρες της Τρίτης εντός οικισμού του Ασπροπύργου.

Κατόπιν σε έρευνα στις οικίες των 2 συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι-ρέπλικα,

καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και

-10- φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα -10- φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας. Σημειώνεται ότι οι 2 συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.