Λίγο πριν ξημερώσει ο ήλιος το πρωί της Πέμπτης (7/8) ξεκίνησε η αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων σε περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι τώρα οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Το απόγευμα τής περασμένης Δευτέρας μία παρέα ανδρών Ρομά επιτέθηκε σε ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ενωση και μάλιστα τους καταδίωξαν μέχρι το κτίριο μίας εταιρείας, όπου άνοιξαν πυρ προς το όχημα των ομογενών αλλά και το κτίριο, προκαλώντας φθορές σε αυτά, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η επιχείρηση για τη σύλληψη τους.