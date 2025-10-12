Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε επιχείρηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά καίει σε εργοστάσιο χαρτικών και λόγω των εύφλεκτων υλικών το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνικτική λόγω του πυκνού μαύρου καπνού. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενα κτίρια.