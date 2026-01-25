Κάθε φορά που συμβαίνει, το ίδιο ερώτημα επιστρέφει: πώς γίνεται ο πιο στενός δεσμός να μετατρέπεται σε πεδίο θανάτου; Στην Ελλάδα, υπάρχουν υποθέσεις όπου γιοι σκότωσαν μητέρες, πατέρες ή ολόκληρες οικογένειες. Κάποιες έγιναν σύμβολα μιας εποχής, άλλες πέρασαν γρήγορα από τα δελτία ειδήσεων, αφήνοντας πίσω τους το ίδιο παγωμένο κενό.

Η υπόθεση-τομή: Θεόφιλος Σεχίδης (Θάσος, 1996)

Είναι η ιστορία που χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη ως «το έγκλημα που δεν χωρούσε στο μυαλό». Ο Θεόφιλος Σεχίδης δολοφόνησε πέντε μέλη της οικογένειάς του στη Θάσο. Γονείς, αδερφή και συγγενείς. Η υπόθεση αυτή έμεινε ως σημείο αναφοράς για το πώς η ψυχική κατάρρευση, οι εμμονές και η απομόνωση μπορούν να γίνουν θανατηφόρο μείγμα.

Advertisement

Advertisement

Οι πιο γνωστές υποθέσεις στην Ελλάδα (χρονικό – με βάση την ευρεία δημοσιότητα)

Παρακάτω συγκεντρώνω τις πιο πολυσυζητημένες και ευρέως καταγεγραμμένες υποθέσεις (όχι «όλες» με την απόλυτη έννοια, γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο επίσημο δημόσιο μητρώο που να τις καταγράφει συγκεντρωτικά, όμως είναι οι πιο χαρακτηριστικές/γνωστές όπως έχουν παρουσιαστεί από μεγάλα ΜΜΕ).

Γλυφάδα: από τη μητροκτονία στην πατροκτονία (2014 & 2026)

Υπόθεση που επανήλθε δραματικά στην επικαιρότητα: άνδρας που είχε καταδικαστεί για δολοφονία της μητέρας του το 2014, κατηγορείται ότι σκότωσε και τον πατέρα του τον Ιανουάριο του 2026.

Θεσσαλονίκη/Χαλκηδόνα – Ξηροχώρι: μητροκτονία (Ιούλιος 2022)

Υπόθεση μητροκτονίας που συγκλόνισε την περιοχή, με δράστη τον γιο.

Θεσσαλονίκη/Χαλκηδόνα: μητροκτονία (Απρίλιος 2023)

Άλλη υπόθεση στη Χαλκηδόνα, όπου η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή και ο γιος αναζητήθηκε/κατηγορήθηκε από τις αρχές.

Κοζάνη: μητροκτονία (Μάιος 2023)

Υπόθεση που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα, με γιο να κατηγορείται για τη δολοφονία της ηλικιωμένης μητέρας του.

Εύβοια (περιοχή Κύμης): πατροκτονία με εμπλοκή παιδιών (Δεκέμβριος 2024)

Υπόθεση όπου στη δολοφονία του πατέρα φέρονται να εμπλέκονται γιος, κόρη και γαμπρός. Μια οικογενειακή ιστορία που μετατράπηκε σε υπόθεση «κλειστού σπιτιού».

Advertisement

Λάρισα: μητροκτονία (Μάιος 2025)

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες πρόσφατες μητροκτονίες, με νεαρό γιο να κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ροδόπη (Ίασμος): πατροκτονία (Οκτώβριος 2025)

Υπόθεση όπου γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Τρίκαλα: μητροκτονία (Οκτώβριος 2025)

Υπόθεση που έκανε τον γύρο των ΜΜΕ, με 18χρονο να συλλαμβάνεται για τη δολοφονία της μητέρας του.

Advertisement

Τι κοινό έχουν αυτές οι ιστορίες (χωρίς να τις «εξηγούμε» εύκολα)

Σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις, οι αναφορές των αρχών και της δημοσιογραφικής κάλυψης ακουμπούν ξανά και ξανά σε συγκεκριμένες λέξεις: ψυχιατρικό ιστορικό, ενδοοικογενειακές εντάσεις, απομόνωση, κατάχρηση, κλιμάκωση. Σχεδόν ποτέ δεν είναι «μια κακή στιγμή» που εμφανίζεται από το πουθενά. Συχνά προηγείται ένα μεγάλο, σιωπηλό χρονικό.

Μια απαραίτητη σημείωση (και για τη δημοσιογραφία)

Όταν μιλάμε για οικογενειακές δολοφονίες, το όριο είναι λεπτό: από τη μία η ανάγκη ενημέρωσης, από την άλλη ο κίνδυνος να μετατραπεί η φρίκη σε θέαμα. Το ζητούμενο δεν είναι οι «λεπτομέρειες», αλλά το γιατί δεν λειτούργησε τίποτα πριν φτάσει η κατάσταση εκεί: οικογενειακά δίκτυα στήριξης, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έγκαιρη παρέμβαση, προστασία ανθρώπων που ζουν μέσα σε διαρκή ένταση ή φόβο.

Advertisement