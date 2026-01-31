Την ανησυχία της για τη διάδοση φημών και αυθαίρετων συμπερασμάτων στον δημόσιο λόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα εκφράζει, μέσω ανακοίνωσής της, η διοίκηση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε., την ώρα που οι έρευνες των αρμόδιων αρχών, καθώς και η σχετική δικαστική διαδικασία, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές από την πρώτη στιγμή, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα σύνθετο περιστατικό, του οποίου η φύση απαιτεί ενδελεχή και χρονοβόρα εξέταση.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές εκθέσεις και να εκδοθούν τα πορίσματα, η εταιρεία απευθύνει έκκληση για σεβασμό τόσο προς τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όσο και προς την αλήθεια, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για υπευθυνότητα στη δημόσια συζήτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».