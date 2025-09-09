Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν τμήμα της οροφής στην Καρδιολογική Κλινική κατέρρευσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα ασθενής να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δωμάτιο όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι. Αρχικά έσπασε αγωγός νερού, με αποτέλεσμα ολόκληρο τμήμα της γυψοσανίδας από την οροφή να καταρρεύσει και να απογυμνωθούν οι σωληνώσεις.

Ασθενής που βρισκόταν από κάτω τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ ο χώρος του θαλάμου, όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε από νερό, με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων.

Ο τραυματίας πρόκειται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων.

Η καταγγελία του προέδρου των εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ και μέλος της ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος δημοσίευσε και την αποκαλυπτική φωτογραφία, αναφέρει: «Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για υγειονομικούς και ασθενείς για την κρίσιμη κατάσταση των νοσοκομείων. Το σωματείο μας πολλές φορές είχε προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα των κτιριακών υποδομών και τη συντήρησή τους, τόσο λόγω παλαιότητας, υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας όσο και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση, διά στόματος υπουργού Υγείας, διατείνεται σε όλους τους τόνους πως το ΕΣΥ μεταμορφώνεται “στη γη της επαγγελίας” με τις ανακαινίσεις, πως οι εθελοντές του Ερυθρού Σταύρου και τα βραχιολάκια αποτελούν ρηξικέλευθα μέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην ατελείωτη ταλαιπωρία των ασθενών και τις πολύωρες αναμονές. Εργαζόμενοι και ασθενείς, όμως, έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους κίνδυνο.

Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλεντοκόπι που στήνεται με ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ «με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» (οι οποίοι προέρχονται από τη φορολεηλασία του λαού), δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια.

Το περιστατικό της κατάρρευσης μέρους της οροφής στην Καρδιολογική Κλινική τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/9 έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά σε δημόσια κτίρια που παραμένουν ασυντήρητα, υποβαθμισμένα και κυριολεκτικά στη μοίρα τους, δημιουργώντας πολλαπλούς κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Είναι καρπός μιας διαχρονικής πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης κάθε δημόσιας δομής παροχής υπηρεσιών, στο όνομα των περικοπών και της μείωσης του κόστους.

Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος.

Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν.

Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο, με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Με βάση τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, προβλέπονται συνολικά 89 μόνιμες θέσεις προσωπικού. Σήμερα έχουν απομείνει 25 μόνιμοι υπάλληλοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, μαζί με τους 25 συμβασιούχους και τα διάφορα συνεργεία εξωτερικών τεχνικών που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού όπως είναι ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο.

Απαιτούμε:

Άμεση στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών»

