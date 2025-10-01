Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Τετάρτη (1/10), η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ θα γίνει στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια. Μεταξύ των κύριων διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο–5ήμερο–35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί επίσης τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Advertisement

Συμμετέχουν γιατροί και υγειονομικοί

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία και καλούν σε συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Οι φορείς που τους εκπροσωπούν καλούν σε διαφορετικά σημεία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, για να πορευτεί έως τα Προπύλαια στις 10:30 π.μ. και να πάρει μέρος στη συγκέντρωση που θα γίνει εκεί, ευθυγραμισμένη με το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Από την πλευρά της η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ, ευθυγραμισμένη με το κάλεσμα των ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ. Εκεί καλεί και το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β.

Advertisement

Η ΕΙΝΑΠ ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο κάλεσμα για κάποια συγκεκριμένη, από τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας.

Επίσης η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων αναφέρει: «Συμμετέχουμε μαζικά στην πανελλαδική 24ωρη απεργία, όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις».

Απεργία στα ΜΜΜ: Μετ’εμποδίων οι μετακινήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Advertisement

Λεωφορεία-Τρόλεϊ

Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Advertisement

Μετρό-Τραμ

Advertisement

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) λειτουργούν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Από τις 09:00 έως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργεί και το τραμ.

Τρένα-Προαστιακός

Advertisement

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνεπώς οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ: «Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας παραμένουν τα πλοία της ακτοπλοϊας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα, με λήξη τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη.

Οι ναυτεργάτες καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, με κεντρικό ραντεβού στα προπύλαια και την Πλατεία Κλαυθμώνος.