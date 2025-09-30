Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται η χώρα αύριο Τετάρτη (1/10), καθώς στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ για τα εργασιακά, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, όπως είναι αυτές στην Ανατολική και την Δυτική Αττική.

Με κοινή τους απόφαση, 7 σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, ανακοίνωσαν πως το μετρό (Γραμμές 2 και 3), ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Πιο αναλυτικά:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) – Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

– από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

– από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

– από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

– από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

– από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Στην 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί – Χωρίς προαστιακό η Αθήνα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην πανελλαδική απεργία, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).

Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος).

Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη και κλειστοί σταθμοί

Παράλληλα, καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναμένονται την Τετάρτη, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Πλοία

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».



Σχολεία

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης συμμετέχουν και νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές. Πιο αναλυτικά, η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας να λάβουν μέρος. Ωστόσο, επειδή είναι προαιρετική η συμμετοχή τους, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, οπότε οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων θα πρέπει να βρίσκονται στην τάξη, με το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν κάποιες ώρες εάν απεργούν οι καθηγητές τους.

Στην πρωτοβάθμια, εάν πρόκειται να συμμετάσχουν στην απεργία οι δάσκαλοι, θα γίνει σχετική ενημέρωση το πρωί από τη διεύθυνση του σχολείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, καλούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να λάβουν, επίσης, μέρος στην αυριανή απεργία, απευθύνοντας κάλεσμα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.



Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη. Ως εκ τούτου, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο (1/10) δεν θα επηρεαστούν και θα γίνουν κανονικά.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, «η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

Μείωση ωραρίου, συλλογικές συμβάσεις, διευθέτηση χρόνου εργασίας

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αιτήματα των απεργών, που θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Ειδικότερα, τα βασικά αιτήματα των απεργών είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».