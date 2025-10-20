Αν η κυβέρνηση σβήσει τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα υπάρξει μεγάλη οργή του κόσμου», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για ακόμα περισσότερα θύματα σε περίπτωση που τα ονόματα σβηστούν.

Ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε την παρουσία συγγενών και πολιτών στο Μνημείο ως «πράξη αντίστασης», επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αρνούνται την απόφαση της κυβέρνησης. «Θα είμαστε εκεί απέναντί τους και θα συνεχίσουμε, ώστε τα ονόματα να παραμείνουν στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι συγκεντρωμένοι θα παραμένουν καθημερινά στο σημείο και θα ξαναγράφουν τα ονόματα: «Δεν θα φύγουμε μέχρι να έρθει η δικαίωση για τα παιδιά μας. Προκαλούν εμάς τους συγγενείς και τον απλό πολίτη». Σχολίασε ακόμη πως η κυβέρνηση, με την επίμαχη τροπολογία, αναγνωρίζει ότι οι κινητοποιήσεις των συγγενών «ταρακούνησαν τα νερά», αλλά «κάνει κωλοτούμπες». «Το μόνο που ζητάμε είναι να βρούμε το αυτονόητο – να μάθουμε την αλήθεια και να δικαιωθούμε. Τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι τη δικαίωση», είπε.

Ο κ. Ρούτσι τόνισε ότι εκείνος και ο κόσμος θα βρίσκονται «σε επιφυλακή κάθε μέρα για να τα βάφουμε». «Αν με πιάσουν, ας με βάλουν μέσα – δεν φοβάμαι κανέναν. Είμαστε αποφασισμένοι. Αν συνεχίσουν έτσι, θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει να το ξανασκεφτούν γιατί δεν κάνουμε πίσω», προειδοποίησε.

Καταλήγοντας, ο πατέρας του Ντένις τόνισε: «Θέλουν να ξεχάσουν τα Τέμπη – είναι πλέον προσωπικό για εμάς. Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν· θα παραμείνουν στο μνημόσυνο μέχρι να έρθει η Δικαιοσύνη. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη οργή του κόσμου. Εύχομαι να μην βγω αληθινός.