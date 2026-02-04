Σε συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΙ για τη ζωή και την καριέρα του στη δημοσιογραφία, ο αστυνομικός ρεπόρτερ Πάνος Σόμπολος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μπορεί να έχει συνηθίσει να βλέπει νεκρούς καθώς έχει δει πάρα πολλούς λόγω του επαγγέλματος αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συνηθίσει το θέαμα ενός νεκρού παιδιού.

«Έχω δει χιλιάδες εγκλήματα, χιλιάδες δολοφονημένους. Όλο αυτό συνηθίζεται! Εκεί που δεν μπόρεσα εγώ να συνηθίσω είναι τα μικρά παιδιά. Σε ξεπερνάει αυτό, όσο κι αν έχεις συνηθίσει. Άμα βλέπεις κάθε λίγο και λιγάκι, το συνηθίζεις. Αλλά με τα μικρά παιδιά δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω. Με συγκλόνιζε όταν έβλεπα παιδάκια, και σε τροχαία… Να βλέπεις πολτοποιημένα παιδάκια μικρά, είναι συγκλονιστικό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο «συγκλονιστικότερο θέαμα που έχει δει ποτέ στη ζωή του» όπως είπε. Ήταν το 2007 κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών στην Ηλεία όταν μετέδιδε για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Δεν είχαμε τηλέφωνα, δεν είχαμε πρόσβαση, είχαν κοπεί όλα λόγω των πυρκαγιών, καλώδια, τηλέφωνα…» ανέφερε και περιέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας αναζητούσε μια μητέρα με τα 4 παιδιά της στη γύρω περιοχή, τον οποίο και προσπάθησε να καθησυχάσει. Την επόμενη μέρα όπως περιέγραψε ενημερώθηκε από χωριανό ότι υπάρχει κάποιος νεκρός και πήγε μαζί με το συνεργείο και έναν αστυνομικό να δουν τι συμβαίνει.

«Βλέπουμε από μακριά έναν όγκο. Πλησιάζοντας, βρεθήκαμε μπροστά στο συγκλονιστικότερο θέαμα που έζησα ποτέ στη ζωή μου. Η μάνα γονατιστή στο έδαφος, το έδαφος πυρακτωμένο από τη λάβα της φωτιάς, και είχε στην αγκαλιά της ένα μωρό, ένα από την άλλη και στη μέση το μικρότερο. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι αυτός που με πλησίασε το προηγούμενο βράδυ μου είπε για 4 παιδιά, και όχι 3.

Άρα γλίτωσε ένα, σκέφτηκα. Και άρχισα να σκέφτομαι μέσα στη δυστυχία μια ελπίδα. Όμως ψάχνοντας εκεί γύρω, σε απόσταση 20-30 μέτρων, βλέπουμε και το τέταρτο παιδάκι. Ήταν το μεγαλύτερο, 12-13 χρονών που προσπαθούσε να ανέβει έναν λόφο και έμεινε εκεί.»

(Με πληροφορίες από SKAI TV)