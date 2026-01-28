Μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τιμώντας τη μνήμη των επτά φιλάθλων του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς και του ενός ακόμη οπαδού που «έφυγε» από καρδιακή προσβολή στη Λάρισα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλησε να τιμήσει τη μνήμη τους με μια ξεχωριστή κίνηση. Στη μπουτίκ της ομάδας έχουν τοποθετηθεί οκτώ φανέλες γυρισμένες ανάποδα, καθεμία με το όνομα ενός εκ των εκλιπόντων και τον αριθμό «12», συμβολίζοντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Δίπλα τους ξεχωρίζει ακόμη μία εμφάνιση με τη λέξη «Αθάνατοι», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και τιμής. Η φανέλα με το όνομα «Κωνσταντίνος» που είναι δίπλα στη φανέλα «Αθάνατοι» είναι στη μνήμη του φίλου του ΠΑΟΚ από τη Λάρισα που έφυγε χθες από τη ζωή λόγω ανακοπής.

👏 Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχουν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των επτά φίλων της ομάδας που σκοτώθηκαν στο τροχαίο.



#paokfc

Συλλυπητήρια από Τσέφεριν και Φονσέκα για τη τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μετέφερε στον πρόεδρο της ΕΠΟ , Μάκη Γκαγκάτση”τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς εσάς, τον ΠΑΟΚ και την Ομοσπονδία”, σε επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τον αυριανό (29/1) αγώνα με τη Λιόν στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται πως τρεις οπαδοί, που επέβαιναν στο βαν, νοσηλεύονται, ενώ, η κερκίδα, που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Groupama Arena στη Λυών, θα παραμείνει κλειστή.

Ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Πάουλο Φονσέκα δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη συνέντευξη Τύπου, πριν την αυριανή αναμέτρηση της Λυών με τον ΠΑΟΚ, στο τραγικό συμβάν στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φίλους του Δικέφαλου.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ. Είμαστε βαθιά λυπημένοι. Οι σκέψεις μας είναι με ολόκληρη την κοινότητα του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μια τραγωδία. Το ποδόσφαιρο δε μπορεί να αντέχει τέτοιες άσχημες στιγμές και χαμένες ζωές. Είναι μια πολύ άσχημη στιγμή για όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ» ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός μεταξύ άλλων.

Ενός λεπτού σιγή σε Super League και GBL



Τόσο η Stoiximan Super League, όσο και η Stoiximan GBL, εξέδωσαν ανακοινώσεις, με τις οποίες ενημερώνουν ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, στη μνήμην των 7 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σε όλους τους αγώνες της 19ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (31/1-1/2/2026), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία

