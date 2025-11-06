Μια σοβαρή καταγγελία βλέπει το φως της δημοσιότητας και ταράζει ξανά το τοπίο για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας συρμός του προαστικού που εκτελούσε το δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Λάρισα μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του.

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών, όπως γράφει το onlarissa.gr.

Αν ο συρμός είχε συναντήσει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια. Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.