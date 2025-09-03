Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) στον Πειραιά, πίσω από το Γηροκομείο, όπου ένα διερχόμενο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η οδηγός κατάφερε και βγήκε εγκαίρως από το όχημα, δίχως κάποιο τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής (3 οχήματα) για να σβήσουν τη φωτιά, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τη γειτονιά, ενώ ακούστηκαν και μικρές εκρήξεις. Οι κάτοικοι, ανήσυχοι, βγήκαν στα μπαλκόνια και στον δρόμο για να δουν τι συνέβη.

Η Τροχαία απέκλεισε αρχικά την οδό Βούλγαρη, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν και έπειτα και τους γύρω δρόμους. Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου παραμένει στο σημείο, με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.