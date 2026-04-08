Μαζική είναι η έξοδος των εκδρομέων για τις διακοπές του Πάσχα, καθώς σήμερα Μ. Τετάρτη οι αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά ξεπερνούν τις 12.300, ενώ η κίνηση σε όλα τα λιμάνια της Αττικής είναι αυξημένη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, είπε κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα την Πύλη Ε7, απευθυνόμενος στους εκδρομείς που ετοιμάζονται για την έξοδο του Πάσχα ότι «οφείλουμε να στηρίξουμε τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει και να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις ημέρες».

Ο Β. Κικίλιας ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «να περάσουν όμορφα τις ημέρες του Πάσχα στα νησιά μας».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε όλα τα λιμάνια της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού βρίσκονται παντού για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν με τάξη και να επιστρέψουν με ασφάλεια».

Άκόμα, απηύθυνε έκκληση προς το επιβατικό κοινό για υπευθυνότητα και συνεργασία με τις αρχές. «Ακούγοντας τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος και δείχνοντας προσοχή, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο με επαγγελματισμό», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, με τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργούν προκλήσεις, χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα, υπομονή και σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας».

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναγνώρισε την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι «οι Έλληνες έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν και να περάσουν τις άγιες ημέρες με τις οικογένειές τους», ενώ χαρακτήρισε την οικογένεια «ιερή αξία για την ελληνική κοινωνία».

Ο Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Χρήστο Κοντορουχά, πραγματοποίησε επίσκεψη στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Δήλος, όπου είχε συνομιλίες με ταξιδιώτες και μέλη του πληρώματος, ενώ βρέθηκε και σε άλλα πλοία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με βασικό στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αυξημένης πασχαλινής επιβατικής κίνησης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου παρουσιάζεται αυξημένη, με το Λιμενικό Σώμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή αναχώρηση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών που θα αναχωρήσουν να εκτιμάται στους 12.349.

Την ίδια στιγμή, στον Αργοσαρωνικό προγραμματίζονται 30 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 15 θα εκτελεστούν με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και τα υπόλοιπα 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με 4.449 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους.

