Τα περί επιχείρησης pushback του Λιμενικού Σώματος στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο αρνήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στα ερωτήματα που του έθεσε η αντιπολίτευση. Ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε χαρακτηριστικά πως μέχρι στιγμής «δεν προκύπτει καμία τέτοια ενέργεια, απωθήσεις ή pushback, αλλά προκύπτει αλλαγή πορείας του σκάφους του διακινητή που προξένησε τη σύγκρουση», επισημαίνοντας πως σε κάθε περίπτωση η ΕΔΕ και οι δικαστικές αρχές θα διερευνήσουν κάθε στοιχείο. Ο ίδιος επανέλαβε, πάντως, πως μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και πως τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής.

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε, επιπλέον, πως «έχει ήδη συλληφθεί ο διακινητής. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές για τους διακινητές, πολλές φορές είναι ισόβια. Μην παραξενεύεστε αν πλησιάζοντας το σκάφος του Λιμενικού, θα κάνουν το οτιδήποτε οι διακινητές για να μην πιαστούν. Έχουμε δει να ρίχνουν σκάφος προς το Λιμενικό, να φεύγουν με ταχύτητα στην ξηρά, να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα».

Απαντώντας στα επίμονα ερωτήματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με την μη ενεργοποίηση της κάμερας στο σκάφος του Λιμενικού ο Βασίλης Κικίλιας εξήγησε πως η θερμική κάμερα του πλωτού σκάφους δεν ενεργοποιήθηκε, από επιλογή του κυβερνήτη, καθώς ο στόχος είχε ήδη εντοπιστεί από χερσαίο παρατηρητήριο.

«Ήξερε που πήγαινε, δεν κρίθηκε αναγκαία για αναγνώριση. Η κάμερα είναι θερμική, υπέρυθρη και μακρινών αποστάσεων. Και ενεργοποιημένη να ήταν δεν θα είχε ευκρινές υλικό. Εστιάζει σε μακρινούς στόχους με θερμική καταγραφή. Είναι θερμική μη προορισμένη για καταγραφή συμβάντων πρόσκρουσης. Και να ήταν ενεργοποιημένη δεν θα μας διαφώτιζε. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ΕΔΕ» ανέφερε ο Βασίλη Κικίλιας.

Ο υπουργός για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης γύρω από τις φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού μετά το τραγικό επεισόδιο σημείωσε πως η ηγεσία του Λιμενικού τον ενημέρωσε ότι «η πρόσκρουση ενός φουσκωτού με το πλωτό, δεν χρειαζόταν να προξενήσει σοβαρές ζημιές» και πρόσθεσε απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης: «Πραγματογνώμονας δεν είμαι, εν αντιθέσει με κάποιους από εσάς που είστε δικαστές, ερευνητές, κτλ θα περιμένω να δω τι θα πει η Δικαιοσύνη και η ΕΔΕ».

Ο Βασίλης Κικίλιας απευθυνόμενος στον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς τον εγκάλεσε λέγοντας του πως «είπατε πως δεν έχουμε ευαισθησίες και ανθρωπισμό. Αυτό είναι ντροπή. Ήμουν υπουργός Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, σώσαμε χιλιάδες ζωές καλώντας τον βουλευτή να επιδείξει «εγκράτεια».

Ο Βασίλης Κικίλιας μάλιστα είπε προς την πλευρά του Νάσου Ηλιόπουλου πως «μας είπατε πως μιλήσατε με κάποιον μεταφραστή, με κάποια θύματα του δυστυχήματος. Πήγαινετε στον εισαγγελέα αυτά που είπατε. Και ότι με αυτό τεκμαίρεται ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω από το σκάφος του διακινητή.

Εσείς είστε πραγματογνώμονας, δικαστής και ερευνητής. Επεμβαίνετε σε μια προσπάθεια διάσωσης και νοσηλείας. Μπαίνουμε στο νοσοκομείο, πιάνουμε ένα μεταφραστή, ρωτάμε έναν ασθενή και τεκμαίρουμε τι έχει συμβεί και αρχίζουμε να κατηγορούμε».

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Τα όσα υποστήριξε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την ενημέρωση που παρείχε στη Βουλή άνοιξε έναν πολύωρο κύκλο ερωτημάτων που κατέθεσε η αντιπολίτευση σε σχέση με το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο.

«Κανείς μας δεν έχει καταφερθεί εναντίον των στελεχών του Λιμενικού. Μακριά από εμάς η απόδοση μομφής στα στελέχη, είναι πολιτικές οι ευθύνες που αποδίδουμε», ανέφερε ο Σταύρος Μιχαηλίδης του ΠΑΣΟΚ.

Για «χυδαία» και «φτηνή» προσπάθεια του αρμόδιου υπουργού να καταλογίσει στην αντιπολίτευση στοχοποίηση του Λιμενικού, έκανε λόγο ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. «Είστε έκθετος στην πράξη για τη διαχείριση και τα αποτελέσματα που ζούμε», ανέφερε, ρωτώντας εάν «είναι σύμπτωση το ότι οι κάμερες του Λιμενικού ήταν κλειστές όπως και στην Πύλο».

«Εμείς θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, εσείς βιάζεστε να βγάλετε πορίσματα», ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από την πλευρά του ΚΚΕ, θέτοντας το ερώτημα εάν το Λιμενικό «πήρε εντολή αποτροπής και επαναπροώθησης ενάμισι μίλι από την Χίο», εάν θα δοθεί στη δημοσιότητα η επικοινωνία του σκάφους με το Λιμεναρχείο καθώς και εάν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Χίο, υποστήριξε πως οι μαρτυρίες των υγειονομικών για τα τραύματα που φέρουν οι τραυματίες «δεν συνάδουν με την επίσημη εκδοχή σας», καθώς και πως τραυματίας ο οποίος τους μίλησε χθες παρουσία διερμηνέα που τους παρασχέθηκε από το νοσοκομείο, κατήγγειλε πως «το Λιμενικό ουδέποτε έκανε σήμα να σταματήσουμε, το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας, μας χτύπησε κατευθείαν».

Το ερώτημα «γιατί οι κάμερες δεν ενεργοποιήθηκαν; Δεν ερευνάται επαρκώς η υπόθεση, δεν απαντάτε στα στοιχεία» έθεσε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κικίλιας: Οι χειρισμοί του διακινητή προκάλεσαν την σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού

Νωρίτερα, στους χειρισμούς του διακινητή απέδωσε ο Βασίλης Κικίλιας την τραγωδία στη Χίο, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή οδήγησαν στη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με επικίνδυνο ελιγμό του σκάφους του διακινητή, η οποία προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό του Λιμενικού και πως οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή με τη συμμετοχή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της περιοχής» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενημερώνοντας εκτάκτως την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πηγή: EUROKINISSI

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε, περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό, πως το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε και έγινε «ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής». Ο υπουργός περιέγραψε πως «ο ύποπτος στόχος εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς και το σκάφος ήταν προερχόμενο από τουρκικές ακτές. Σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο η οποία ήταν άνευ φώτων. Εκπέμφθηκαν τα προβλεπόμενα ηχητικά και φωτεινά σήματα. Ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής καλώντας τον να σταματήσει. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το σκάφος ανέστρεψε την πορεία του με επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του σκάφους του λιμενικού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Αμέσως άρχισε η επιχείρηση διάσωσης».

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «δεν πρόκειται να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ για την οποία μαζεύεται υλικό από κάθε πηγή, πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης». Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός στάθηκε αιχμηρός, με έμμεσο τρόπο, απέναντι στην αντιπολίτευση επισημαίνοντας πως «μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και όχι όσοι προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών». Σημείωσε, επιπλέον, πως ακόμη και αυτή τη στιγμή οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει, μεταξύ άλλων, για την ανεύρεση πιθανών άλλων επιβαινόντων, ενώ όπως είπε, δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του DNA και η ενημέρωση των συγγενών.

Απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από όλες τις πτέρυγες να σέβονται τη διαδικασία και «να αποφεύγουμε όλοι χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβή στους απέναντι να εκμεταλλεύεται τα όσα λέμε. Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν. Το Λιμενικό θα είναι εκεί και θα το στηρίζουμε ψυχικά και έμπρακτα». Πρόσθεσε μάλιστα προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης πως «δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού ή ανθρωπιάς από κανέναν», τονίζοντας πως «έχουμε καθήκον να φυλάσσουμε θαλάσσια σύνορα, προφανώς έχουμε θαλάσσια σύνορα, είμαστε χώρα όχι χώρος».

