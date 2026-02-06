Στους χειρισμούς του διακινητή απέδωσε ο Βασίλης Κικίλιας την τραγωδία στη Χίο, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή οδήγησαν στη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με επικίνδυνο ελιγμό του σκάφους του διακινητή, η οποία προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό του Λιμενικού και πως οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή με τη συμμετοχή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της περιοχής» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενημερώνοντας εκτάκτως την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε, περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό, πως το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε και έγινε «ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής». Ο υπουργός περιέγραψε πως «ο ύποπτος στόχος εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς και το σκάφος ήταν προερχόμενο από τουρκικές ακτές. Σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο η οποία ήταν άνευ φώτων. Εκπέμφθηκαν τα προβλεπόμενα ηχητικά και φωτεινά σήματα. Ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής καλώντας τον να σταματήσει. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το σκάφος ανέστρεψε την πορεία του με επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του σκάφους του λιμενικού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Αμέσως άρχισε η επιχείρηση διάσωσης».

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «δεν πρόκειται να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ για την οποία μαζεύεται υλικό από κάθε πηγή, πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης». Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός στάθηκε αιχμηρός, με έμμεσο τρόπο, απέναντι στην αντιπολίτευση επισημαίνοντας πως «μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και όχι όσοι προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών». Σημείωσε, επιπλέον, πως ακόμη και αυτή τη στιγμή οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει, μεταξύ άλλων, για την ανεύρεση πιθανών άλλων επιβαινόντων, ενώ όπως είπε, δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του DNA και η ενημέρωση των συγγενών.

Απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από όλες τις πτέρυγες να σέβονται τη διαδικασία και «να αποφεύγουμε όλοι χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβή στους απέναντι να εκμεταλλεύεται τα όσα λέμε. Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν. Το Λιμενικό θα είναι εκεί και θα το στηρίζουμε ψυχικά και έμπρακτα». Πρόσθεσε μάλιστα προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης πως «δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού ή ανθρωπιάς από κανέναν», τονίζοντας πως «έχουμε καθήκον να φυλάσσουμε θαλάσσια σύνορα, προφανώς έχουμε θαλάσσια σύνορα, είμαστε χώρα όχι χώρος».