Χειροπέδες σε έναν 34χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για σωματική βλάβη, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, απειλή και απείθεια.



Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο 34χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί στην περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά, και ζήτησε από τον 51 ετών αυτοκινητιστή να τον μεταφέρει στον προορισμό του. Οταν ο οδηγός αρνήθηκε, λέγοντας του ότι το ταξί ήταν μισθωμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη, ο 34χρονος αρχικά τον εξύβρισε και τον απείλησε, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε με γροθιές και του άρπαξε χρηματικό ποσό, προκαλώντας και ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.



Ο αυτοκινητιστής κάλεσε την αστυνομία και στελέχη της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 34χρονο, βασιζόμενα στην περιγραφή του θύματος. Τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.