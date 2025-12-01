Εξόρμηση σε κλαμπ του Περιστερίου έκαναν το βράδυ του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή συναδέλφων του από το «Εκβιαστών» και σκύλου – ανιχνευτή ναρκωτικών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες για κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Σε κατάστημα επί της οδού Αγίας Παρασκευής εντόπισαν 15 ανήλικους, ηλικίας 15 – 17 ετών, οι οποίοι είχαν μπροστά τους και απολάμβαναν ένα μπουκάλι βότκα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον προσωρινά υπεύθυνο τής επιχείρησης, 31 ετών, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.