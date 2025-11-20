Στο Νοσοκομείο Αττικόν μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση 20 λεπτά πριν από τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης για έναν ανήλικο μεθυσμένο, που είχε πέσει στο πεζοδρόμιο έξω από κλαμπ επί της οδού Αγίας Παρασκευής, στο Περιστέρι. Οταν έφθασε στο σημείο πλήρωμα περιπολικού δεν βρήκε κάποιον, αλλά λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Στελέχη του τμήματος ασφαλείας Περιστερίου πέρασαν χειροπέδες στον υπεύθυνο του καταστήματος για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, αλλά και στον πατέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο μαθητής παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.