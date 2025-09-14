Δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Το απόγευμα της Κυριακής, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους με 166 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο νησί της Γαύδου, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου, αναδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στο νότιο Αιγαίο.

Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 36 αλλοδαπών νότια της Γαύδου τις πρωινές ώρες χθες, ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν) αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα και συνελήφθη. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Ακόμη, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 33 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους σαράντα αλλοδαπούς (33 άνδρες, 1 γυναίκα και 6 ανήλικοι) επιβαίνοντές της. Ακολούθως, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ